HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Liga Europa 2023-2024: Stefano Pioli Belum Puas meski AC Milan Hantam Slavia Praha 4-2

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 08 Maret 2024 |09:09 WIB
Liga Europa 2023-2024: Stefano Pioli Belum Puas meski AC Milan Hantam Slavia Praha 4-2
AC Milan menang telak 4-2 atas Slavia Praha di 16 Besar Liga Europa 2023-2024 (Foto: Reuters/Claudia Greco)
A
A
A

MILAN - Pelatih AC Milan, Stefano Pioli, masih belum puas dengan penampilan timnya meski berhasil mengalahkan Slavia Praha di leg I 16 besar Liga Europa 2023-2024. Ia merasa seharusnya Rossoneri bisa cetak gol lebih banyak.

Milan menang 4-2 saat menjamu Slavia di Stadion San Siro, Jumat (8/3/2024) dini hari WIB. Empat gol kemenangan dicetak Olivier Giroud (34’), Tijjani Reijnders (44’), Ruben Loftus-Cheek (45+1’), dan Christian Pulisic (85’). Semntara dua gol tim tamu dicetak David Doudera (36’) dan Ivan Schranz (65’).

Ruben Loftus-Cheek menyumbang gol di laga AC Milan vs Slavia Praha (Foto: Reuters/Claudia Greco)

Namun sejatinya, Milan mendapat keuntungan besar karena Slavia bermain 10 pemain sejak menit 26 setelah El Hadji Malick Diouf diganjar kartu merah. Tapi sayangnya, Il Diavolo Rosso justru harus kebobolan dan cukup kesulitan menambah pundi-pundi golnya terutama pada babak kedua.

Hal itu yang membuat Pioli tidak puas meski kenyataannya Milan meraih kemenangan. Menurutnya, tuan rumah bisa berbuat lebih banyak untuk bisa menambah keunggulannya. Walau pun begitu, ia mengatakan ini merupakan modal yang bagus untuk menatap leg kedua nanti.

“Sejujurnya, ya, kami bisa berbuat lebih banyak dan saya pikir menjelang turun minum dengan keunggulan dua gol, saya mengharapkan tempo yang lebih baik,” kata Pioli, dilansir dari Football Italia, Jumat (8/3/2024).

“Ini adalah kemenangan yang bagus, Slavia Praha adalah tim yang sangat solid dan energik, jadi kami masih harus melakukan segalanya untuk bisa lolos ke fase berikutnya, meski dengan keunggulan bagus ini,” sambung pria asal Italia itu.

Pioli mengungkapkan ada yang salah dari permainan AC Milan ketika kesulitan mencetak gol di babak kedua. Sebab, Olivier Giroud dan kawan-kawan tidak mempercepat tempo permainannya dan sulit menciptakan peluang karena Slavia Praha bertahan dengan cukup solid.

“Kami mengalami sedikit gangguan pada dua gol tersebut, bukan kesalahan besar. Saya pikir kami seharusnya bisa menciptakan lebih banyak peluang ke depan, karena mereka bermain bagus dengan 11 pemain, namun kemudian menutup ruang lebih banyak ketika bermain dengan 10 pemain. Kami perlu mempercepat tempo dan kami tidak selalu melakukan itu,” urai Pioli.

Halaman:
1 2
      
