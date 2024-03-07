Momen Wasit Thoriq Alkatiri Gunakan VAR Anulir Penalti Persita Tangerang U-20 di Final EPA Liga 1 U-20 2023-2024

SOLO - Wasit Thoriq Alkatiri memimpin jalannya laga final Elite Pro Academy (EPA) Liga 1 U-20 2023-2024 antara Persita Tangerang U-20 versus Persis Solo U-20. Pada laga tersebut, ia sempat menggunakan teknologi Video Assistant Referee (VAR) untuk menganulir penalti.

Momen penggunaan VAR pertama dalam sejarah sepak bola Indonesia itu terjadi di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Kamis (7/3/2024) sore WIB. Wasit Thoriq meninjau VAR sebelum menganulir penalti untuk Persita Tangerang U-20 pada menit 81.

Persita Tangerang U-20 pun gigit jari setelah keputusan berubah. Pertandingan yang menjadi pengetesan untuk VAR itupun selesai untuk kemenangan Persis Solo U-20 atas Persita Tangerang U-20 3-1.

Usai pertandingan, Thoriq mengatakan sempat dilanda ketegangan sebelum mengambil keputusan. Namun menurutnya, dia sudah terbiasa karena ada pelatihan untuk wasit sebelumnya.

"Pertama, ada tegangnya ya. wajar. Pertama ini laga resmi di indonesia. Alhamdulillah 10-15 menit udah terbiasa. Basic tidak bedah jauh. Cuma harus ada beberapa teknis dan ada VAR protokol. Ketika ada offside harus dibiarkan dulu sampai penyerangan itu selesai. Atau kalau ada foul dibiarkan dulu. Nanti selesai penyerangan, baru ditiup foul. Adaptasinya gitu," jelas Thoriq kepada awak media, termasuk MNC Portal Indonesia, Kamis (7/3/2024).

Sementara mengenai keputusannya dalam laga tersebut, Thoriq mengaku sangat terbantu dengan adanya VAR. Setelah meninjau ulang, dia akhirnya mengubah keputusannya.