Hasil Final EPA Liga 1 U-20 2023-2024: Persis Solo U-20 Juara Usai Kalahkan Persita Tangerang U-20

SOLO - Persis Solo U-20 keluar sebagai juara Elite Pro Academy (EPA) Liga 1 2023-2024. Persis Solo U-20 memastikan gelar juara setelah menang meyakinkan 3-1 Persita Tangerang U-20.

Kedua tim saling berhadapan di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Kamis (7/3/2024) sore WIB. Teknologi Video Assistant Referee (VAR) pun sempat digunakan dalam pertandingan ini.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persita Tangerang U-20 tampil percaya diri di tengah sorak sorai suporter Persis Solo U-20. Mereka bermain dengan mengandalkan serangan cepat dan bola lambung.

Sementara, Persis Solo U-20 masih mencari momentum untuk melancarkan serangan balik. Namun demikian, skema Laskar Sambernyawa -julukan Persis Solo U-20- masih belum efektif.

Pada menit ke-18, Persita Tangerang U-20 berhasil mencetak gol. Adalah Ikwan Ali Tanamal (18') yang berhasil melepaskan tembakkan jarak dekat yang sulit dibendung.

Tertinggal satu gol, Persis Solo U-20 langsung bermain agresif. Tim besutan Alief Syafrizal Muhammadin itu kini mengandalkan serangan dari sisi sayap.

Hasilnya manis, Ahmad Athallah Araihan (29') akhirnya sukses membawa Persis Solo U-20 menyamakan kedudukan. Ahmad berhasil memanfaatkan umpan manis rekannya.

Pada akhirnya, tidak ada gol tambahan tercipta hingga wasit meniup peluit panjang. Laga selesai dengan skor 1-1 di babak pertama.