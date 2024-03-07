Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Menilik Peluang Debut Justin Hubner di Laga Wolverhampton Wanderers vs Fulham di Liga Inggris 2023-2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 07 Maret 2024 |10:39 WIB
Menilik Peluang Debut Justin Hubner di Laga Wolverhampton Wanderers vs Fulham di Liga Inggris 2023-2024
Justin Hubner siap debut di laga Wolverhampton vs Fulham. (Foto: Instagram/@justinhubner5)
MENILIK peluang debut Justin Hubner di laga Wolverhampton Wanderers vs Fulham di lanjutan Liga Inggris 2023-2024 pada Sabtu, 9 Maret 2024 pukul 22.00 WIB akan diulas Okezone. Medio akhir pekan lalu, Justin Hubner mengatakan bakal ada berita besar yang menimpa dirinya minggu ini.

Awalnya, banyak yang berspekulasi Justin Hubner bakal berpindah klub. Sebab, bek 20 tahun itu tak lama setelah menyampaikan kabar di atas, membagikan foto sedang membawa banyak koper.

Justin Hubner

(Justin Hubner saat membela Timnas Indonesia)

Kabar Justin Hubner meninggalkan sang klub semakin kuat setelah nama Justin Hubner hilang dari skuad saat Wolverhampton Wanderers U-21 bermain 2-2 dengan Newcastle United U-21 pada Selasa, 5 Maret 2024 dini hari WIB.

Namun, kabar Justin Hubner pindah klub langsung mentah setelah bek Timnas Indonesia itu dikabarkan bakal masuk skuad senior Wolverhampton Wanderers untuk laga melawan Fulham akhir pekan nanti. Jika benar, ini merupakan momen kedua Justin Hubner masuk ke skuad utama Wolverhampton Wanderers.

Sebelumnya saat Wolverhampton Wanderers bertandang ke markas Arsenal di pekan ke-14 Liga Inggris 2023-2024 pada 2 Desember 2023, Justin Hubner juga masuk skuad, namun hanya duduk di bench sepanjang laga. Lantas, bagaimana peluang Justin Hubner menjalani debut di laga akhir pekan nanti?

Saat ini, Wolverhampton Wanderers memiliki lima bek tengah yakni kapten Max Kilman, Toti Gomes, Craig Dawson, Santiago Bueno dan Justin Hubner. Biasanya dalam pola 3-4-3 racikan Gary O’Neill, tiga pemain belakang ditempati Max Kilman, Toti Gomes dan Craig Dawson.

