HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Vietnam Bakal Tampil Berbeda, Nova Arianto Pastikan Timnas Indonesia Sudah Siap

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |19:33 WIB
Vietnam Bakal Tampil Berbeda, Nova Arianto Pastikan Timnas Indonesia Sudah Siap
Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

BEKASI – Tim Nasional (Timnas) Vietnam berpotensi tampil berbeda saat melawan Timnas Indonesia di laga lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Asisten pelatih Shin Tae-yong, Nova Arianto pun memastikan Timnas Indonesia sudah mewaspadai hal tersebut dan telah menyiapkan diri.

Nova membeberkan ada peluang The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- akan memiliki tambahan personel yang sebelumnya absen di Piala Asia 2023. Jelas itu menjadi kabar buruk untuk Garuda.

Timnas Indonesia sendiri akan menghadapi Vietnam sebanyak dua kali di Grup F Kualifikas Piala Dunia 2026 Zona Asia tersebut. Di laga pertama, mereka akan bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 21 Maret 2024. Selang lima hari, Skuad Garuda akan bertandang ke markas Vietnam di Stadion My Dinh, pada 26 Maret 2024.

Sebelumnya, Skuad Garuda meraih hasil manis kala menghadapi Vietnam di fase grup Piala Asia 2023. Di mana, Timnas Indonesia meraih kemenangan tipis 1-0 lewat gol penalti yang dicetak Asnawi Mangkualam pada menit ke-42.

Asisten pelatih Timnas Indonesia, Nova Arianto

Alih-alih percaya diri menatap laga kontra Vietnam yang terdekat, Nova justru mengatakan Timnas Indonesia mewaspadai kekuatan lawannya. Itu karena kedalaman skuad The Golden Star Warriors yang kemungkinan akan dihuni pemain-pemain baru yang sebelumnya absen di Piala Asia 2023.

“Pastinya Vietnam tetap menjadi lawan yang perlu diwaspadai, karena kita mendengar ada beberapa pemain yang tidak tampil di Piala Asia akan hadir besok di Jakarta,” kata Nova kepada wartawan termasuk MNC Portal Indonesia di Garudayaksa, Bekasi, Rabu (6/3/2024).

Halaman:
1 2
      
