HOME BOLA LIGA INDONESIA

Kisah Cristian Gonzales, Pemain Naturalisasi Indonesia yang Kariernya Makin Gacor Usai Mualaf hingga sang Menantu Putuskan Ikut Hijrah

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 06 Maret 2024 |10:03 WIB
Kisah Cristian Gonzales yang makin gacor usai putuskan jadi mualaf. (Foto: Instagram/@el_locogoliadorcg10_)
KISAH Cristian Gonzales, pemain naturalisasi Indonesia yang kariernya makin gacor usai mualaf hingga sang menantu memutuskan ikut hijrah akan diulas Okezone. Cristian Gonzales merupakan pesepakbola kelahiran Montevideo, Uruguay, yang menikahi perempuan asal Indonesia, Eva Siregar.

Pernikahan yang terjadi pada 1995 ini awalnya merupakan pernikahan beda agama. Namun, setelah delapan tahun menjalin pernikahan, pasangan ini menganut agama yang sama, yakni Islam.

Cristian Gonzales dan Eva Siregar

(Cristian Gonzales dan Eva Siregar menikah sejak 1995)

Pada Oktober 2003, Cristian Gonzales memutuskan menjadi mualaf di Masjid Al Akbar, Surabaya. Saat itu, Cristian Gonzales tengah berkarier di PSM Makassar dan menjadi mesin gol di sana.

Semenjak menjadi mualaf, karier sepakbola Cristian Gonzales melesat pesat. Dari yang awalnya kesulitan mencetak gol, semisal cuma mengemas satu gol dari 22 laga bersama Deportivo Maldonado (2000-2022), Cristian Gonzales muncul menjadi pesepakbola luar biasa.

Ia tercatat tiga kali menjadi top skor Liga Indonesia pada 2005, 2006 dan 2007-2008. Cristian Gonzales bahkan mencetak gol tunggal kemenangan 1-0 Persik Kediri atas PSIS Semarang, sekaligus mengunci gelar juara Liga Indonesia 2006.

Saat ini, Cristian Gonzales tercatat sebagai top skor sepanjang masa Liga Indonesia dengan 269 gol! Tak sampai di situ karier gemilang Cristian Gonzales.

