Breaking News: Berkas Naturalisasi Maarten Paes, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen Dirapatkan di Komisi X DPR Besok Lusa!

Berkas naturalisasi Thom Haye dan kawan-kawan akan dirapatkan di Komisi X DPR RI pada Kamis, 7 Maret 2024. (Foto: Instagram/@thomhaye)

BERKAS naturalisasi Maarten Paes, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen dirapatkan di Komisi X DPR RI pada Kamis, 7 Maret 2024. Kabar itu disampaikan akun Instagram @futboll.indonesiaa.

“Barusan admin dapat Info! Rapat Kerja Komisi X membahas permohonan pertimbangan kewarganegaraan 3 Pemain keturunan akan dilaksanakan pada Hari Kamis Tanggal 7 Maret 2024 Pukul 10.00 WIB. LIVE DI YOUTUBE KOMISI X,” tulis akun @futboll.indonesiaa.

(Berkas naturalisasi Thom Haye dkk akan dirapatkan di Komisi X DPR RI pada Kamis, 7 Maret 2024. (Foto: Instagram/@futboll.indonesiaa)

Nantinya dalam rapat tersebut juga akan dihadiri Menpora Dito Ariotedjo. Untuk Maarten Paes, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen belum dikonfirmasi apakah akan hadir atau tidak secara online.

Sebelumnya, Jordi Amat, Sandy Walsh hadir secara online saat sedang dirapatkan di Komisi X DPR RI. Namun, Jay Idzes dan Nathan Tjoe yang terakhir kali dirapatkan Komisi X DPR RI pada awal Desember 2023 tidak hadir meskipun secara online.

Harapannya di hari yang sama atau pada siang harinya, juga dibahas berkas naturalisasi Maarten Paes, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen oleh Komisi III DPR RI. Setelah urusan dengan DPR kelar, langkah selanjutnya adalah menunggu Keputusan Presiden (Keppres).

Kelar Keppres, Maarten Paes, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen akan menjalani pengambilan sumpah Warga Negara Indonesia (WNI). Setelah itu, mereka akan menjalani perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI.