Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berkas Telah Diterima DPR, Maarten Paes Bisa Turun di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Bulan Ini?

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 05 Maret 2024 |16:12 WIB
Berkas Telah Diterima DPR, Maarten Paes Bisa Turun di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Bulan Ini?
Kecil peluang Maarten Paes turun di laga Timnas Indonesia vs Vietnam. (Foto: Instagram/@maartenpaes)
A
A
A

BERKAS naturalisasi telah diterima Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Maarten Paes, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa turun di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024?

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi berkas permohonan naturalisasi Maarten Paes dan kawan-kawan sudah diterima. Selanjutnya, berkas naturalisasi Thom Haye dan kawan-kawan akan dirapatkan di Komisi III dan X DPR RI.

Maarten Paes akan mendapatkan paspor Indonesia bulan ini. (Foto: REUTERS)

(Maarten Paes akan mendapatkan paspor Indonesia bulan ini. (Foto: REUTERS)

Sekarang pertanyaan muncul, apakah Maarten Paes, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa diturunkan untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam? Peluangnya sangat kecil.

Sebab, batas pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Vietnam ditutup pada 13 Maret 2024. Kabarnya, berkas naturalisasi Maarten Paes, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen dirapatkan di Komisi III dan X DPR RI pada Kamis, 7 Maret 2024.

Setelah rapat Komisi III dan X DPR RI, langkah selanjutnya adalah menunggu Keputusan Presiden (Keppres) soal naturalisasi nama-nama di atas. Merujuk kepada proses naturalisasi Jay Idzes, jarak antara rapat Komisi III dan X DPR RI dengan keluarnya Keppres adalah tujuh hari.

Hal itu berarti, Keppres Maarten Paes, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen kemungkinan baru keluar pada 14 Maret 2024, atau ketika batas pendaftaran pemain telah ditutup. Karena itu, peluang Maarten Paes, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen memperkuat Timnas Indonesia vs Vietnam hampir pasti sudah tertutup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/45/3190240/elkan_baggott_kini_eksis_bersama_ipswich_town_u_21_elkanbaggott-KtUd_large.jpg
Tolak Panggilan Timnas Indonesia, Elkan Baggott Kini Main di Ipswich Town U-21 meski Usianya Sudah 22 Tahun!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190214/timnas_indonesia_pernah_bertemu_argentina_pada_19_juni_2023-H8VL_large.jpg
Media Argentina Sindir Jakarta Selaku Venue Laga Timnas Indonesia vs Argentina, tapi Dibela Presiden FIFA!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190204/timnas_indonesia-GWHK_large.jpg
Daftar Kegagalan Timnas Indonesia Sepanjang 2025: Mimpi Piala Dunia Pupus dan Hilangnya Dominasi di Asia Tenggara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/51/3190123/foto_yang_dinilai_momen_shin_tae_yong_menampar_pemain_ulsan_hd_jung_seung_hyun_korfootballnews-1ETu_large.jpg
Media Korea Selatan Rilis Video Shin Tae-yong Tampar Pemain Ulsan HD, Ditertawai Pemain Timnas Indonesia?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/16/51/1656425/wushu-indonesia-juara-umum-sea-games-2025-sabet-5-medali-emas-3-perak-dan-1-perunggu-acl.webp
Wushu Indonesia Juara Umum SEA Games 2025, Sabet 5 Medali Emas, 3 Perak, dan 1 Perunggu
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/16/espanyol_tampil_sebagai_salah_satu_kejutan_terbesa.jpg
Espanyol Menggila, Empat Kemenangan Beruntun Antar Los Pericos ke Posisi 5 Liga Spanyol 2025-2026
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement