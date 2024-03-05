Berkas Telah Diterima DPR, Maarten Paes Bisa Turun di Laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam Bulan Ini?

Kecil peluang Maarten Paes turun di laga Timnas Indonesia vs Vietnam. (Foto: Instagram/@maartenpaes)

BERKAS naturalisasi telah diterima Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Maarten Paes, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa turun di laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024?

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengonfirmasi berkas permohonan naturalisasi Maarten Paes dan kawan-kawan sudah diterima. Selanjutnya, berkas naturalisasi Thom Haye dan kawan-kawan akan dirapatkan di Komisi III dan X DPR RI.

(Maarten Paes akan mendapatkan paspor Indonesia bulan ini. (Foto: REUTERS)

Sekarang pertanyaan muncul, apakah Maarten Paes, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen bisa diturunkan untuk laga Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam? Peluangnya sangat kecil.

Sebab, batas pendaftaran pemain untuk laga Timnas Indonesia vs Vietnam ditutup pada 13 Maret 2024. Kabarnya, berkas naturalisasi Maarten Paes, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen dirapatkan di Komisi III dan X DPR RI pada Kamis, 7 Maret 2024.

Setelah rapat Komisi III dan X DPR RI, langkah selanjutnya adalah menunggu Keputusan Presiden (Keppres) soal naturalisasi nama-nama di atas. Merujuk kepada proses naturalisasi Jay Idzes, jarak antara rapat Komisi III dan X DPR RI dengan keluarnya Keppres adalah tujuh hari.

Hal itu berarti, Keppres Maarten Paes, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen kemungkinan baru keluar pada 14 Maret 2024, atau ketika batas pendaftaran pemain telah ditutup. Karena itu, peluang Maarten Paes, Thom Haye dan Ragnar Oratmangoen memperkuat Timnas Indonesia vs Vietnam hampir pasti sudah tertutup.