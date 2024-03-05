10 Pemain Timnas Indonesia yang Dapat Sorotan Khusus dari Pemandu Bakat Dunia, Nomor 1 Bersinar di Piala Asia 2023

10 Pemain Timnas Indonesia yang Dapat Sorotan Khusus dari Pemandu Bakat Dunia. (Foto: Reuters)

TERDAPAT 10 pemain Timnas Indonesia yang mendapatkan sorotan khusus dari pemandu bakat dunia, Emir Scout. Melalui akun X (twitter) pribadinya, Emir Scout pun memprediksi ada 10 pemain Timnas Indonesia yang berpotensi bersinar di masa depan.

“Sepakbola Asia sedang naik daun dan Timnas Indonesia mempunyai beberapa pemain menarik untuk masa depan,” bunyi keterangan Emir Scout, dikutip Okezone pada Selasa (5/3/2024).

Ya, Emir Scout menilai ada 10 pemain Timnas Indonesia yang menjanjikan. Lantas penasaran siapa saja ke-10 pemain tersebut?

Berikut 10 Pemain Timnas Indonesia yang Dapat Sorotan Khusus dari Pemandu Bakat Dunia:

10. Jehan Pahlevi (Persija Jakarta)

Jehan Pahlevi merupakan winger muda milik Persija Jakarta. Pemain berusia 17 tahun itu tercatat sudah mencatatkan tujuh laga bersama Timnas Indonesia U-17. Ia pun merupakan salah satu andalan Bima Sakti saat Timnas Indonesia U-17 main di Piala Dunia U-17 2023.

9. Amar Brkic (Hoffenheim U-17)





Amar Brkic juga merupakan bagian dari Timnas Indonesia U-17 yang tampil di Piala Dunia U-17 2023. Ia yang berdarah Indonesia-Jerman itu kini bermain di klub Jerman, Hoffenheim U-17.

8. Hokky Caraka (PSS Sleman)





Meski baru berusia 19 tahun, Hokky nyatanya sudah sering dipanggil untuk bermain bersama Timnas Indonesia. Selain di tim senior, Penyerang PSS Sleman itu pun juga andalan pelatih Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U-20.