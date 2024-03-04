Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erik Ten Hag Angkat Bicara soal Tudingan Perbedaan Level Manchester United Jadi Penyebab Kalah Telak dari Manchester City

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |20:42 WIB
Erik Ten Hag Angkat Bicara soal Tudingan Perbedaan Level Manchester United Jadi Penyebab Kalah Telak dari Manchester City
Laga Manchester City vs Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Erik Ten Hag, angkat bicara soal tudingan perbedaan level jadi penyebab timnya kalah telak dari Manchester City. Menurutnya, The Red Devils -julukan Manchester United- kehilangan beberapa pemain akibat cedera dan Man City bukanlah lawan mudah untuk dikalahkan.

"Tidak, menurut saya tidak, sama sekali tidak. Kami mempunyai banyak masalah dalam hal cedera dan kami masih mempunyai peluang," kata Erik Ten Hag, dikutip dari Goal International, Senin (4/3/2024).

Manchester City vs Manchester United

Dalam kekalahan dari Manchester City, Manchester United tidak diperkuat Anthony Martial, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez, Mason Mount, Aaron Wan-Bissaka, Luke Shaw, dan Rasmus Hojlund. Selain itu, Harry Maguire tak bermain karena masalah kebugaran.

Pelatih asal Belanda itu pun mengatakan Manchester United masih bisa tampil kompetitif, ketika menelan kekalahan di final Piala FA 2022-2023. Kendati demikian, Erik Ten Hag mengakui The Citizens merupakan tim terbaik di dunia saat ini.

“Kami bisa menjadi kompetitif dan kami menunjukkannya di final Piala FA (tahun lalu), namun City berada di momen ini, jangan lupakan mereka adalah tim terbaik di dunia,” jelas Ten Hag.

Halaman:
1 2
      
