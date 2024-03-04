Tak Terima Manchester United Kalah 1-3 dari Manchester City, Bruno Fernandes: Seharusnya Imbang!

MANCHESTER – Gelandang Manchester United, Bruno Fernandes, tak terima timnya kalah dari Manchester City dalam laga pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, laga seharusnya berakhir imbang 1-1.

Bruno Fernandes menyayangkan Manchester United tidak bermain bagus untuk mempertahankan area kotak penalti pada babak kedua. Padahal, di babak pertama, dia menilai timnya sudah bermain apik.

"Kami memiliki peluang, tapi kami bermain terlalu dalam dan seharusnya kami mempertahankan (area) kotak penalti dan kami melakukannya dengan sangat baik di babak pertama. Dari peluang yang kami miliki, laga (seharusnya) berakhir 1-1," kata Bruno Fernandes, dikutip dari laman resmi Manchester United, Senin (4/3/2024).

"Setiap kali Anda tidak memenangkan pertandingan, itu adalah sebuah kegagalan tim. Kami tahu apa yang dituntut oleh klub ini dan kami ingin memenangkan pertandingan yang kami mainkan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Bruno Fernandes membicarakan soal peluang timnya finis 4 besar di klasemen akhir Liga Inggris 2023-2024. Dia mengaku ptimis peluang Man United untuk mengamankan satu tempat di Liga Champions musim depan masih panjang.

Bruno Fernandes pun enggan terlarut terlalu lama dalam kekalahan. Dia memastikan Man United segera bangkit.

"Kami tidak meraih tiga poin hari ini, namun perjalanan masih panjang. Kami tahu bahwa tidak semua hal berada di tangan kami karena tim-tim lain harus kehilangan poin, tetapi kami harus melakukan tugas kami," ujar Bruno Fernandes.