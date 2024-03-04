Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Tak Terima Manchester United Kalah 1-3 dari Manchester City, Bruno Fernandes: Seharusnya Imbang!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 04 Maret 2024 |18:24 WIB
Tak Terima Manchester United Kalah 1-3 dari Manchester City, Bruno Fernandes: Seharusnya Imbang!
Bruno Fernandes di laga Manchester City vs Manchester United. (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER – Gelandang Manchester United, Bruno Fernandes, tak terima timnya kalah dari Manchester City dalam laga pekan ke-27 Liga Inggris 2023-2024. Menurutnya, laga seharusnya berakhir imbang 1-1.

Bruno Fernandes menyayangkan Manchester United tidak bermain bagus untuk mempertahankan area kotak penalti pada babak kedua. Padahal, di babak pertama, dia menilai timnya sudah bermain apik.

Manchester City vs Manchester United

"Kami memiliki peluang, tapi kami bermain terlalu dalam dan seharusnya kami mempertahankan (area) kotak penalti dan kami melakukannya dengan sangat baik di babak pertama. Dari peluang yang kami miliki, laga (seharusnya) berakhir 1-1," kata Bruno Fernandes, dikutip dari laman resmi Manchester United, Senin (4/3/2024).

"Setiap kali Anda tidak memenangkan pertandingan, itu adalah sebuah kegagalan tim. Kami tahu apa yang dituntut oleh klub ini dan kami ingin memenangkan pertandingan yang kami mainkan," lanjutnya.

Lebih lanjut, Bruno Fernandes membicarakan soal peluang timnya finis 4 besar di klasemen akhir Liga Inggris 2023-2024. Dia mengaku ptimis peluang Man United untuk mengamankan satu tempat di Liga Champions musim depan masih panjang.

Bruno Fernandes pun enggan terlarut terlalu lama dalam kekalahan. Dia memastikan Man United segera bangkit.

"Kami tidak meraih tiga poin hari ini, namun perjalanan masih panjang. Kami tahu bahwa tidak semua hal berada di tangan kami karena tim-tim lain harus kehilangan poin, tetapi kami harus melakukan tugas kami," ujar Bruno Fernandes.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/15/51/1656155/rizki-juniansyah-pecahkan-rekor-dunia-dan-rebut-emas-ke50-untuk-indonesia-di-sea-games-2025-kyi.webp
Rizki Juniansyah Pecahkan Rekor Dunia dan Rebut Emas ke-50 untuk Indonesia di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/petenis_putri_indonesia_janice_tjen.jpg
Janice Tjen dan Christo/Dila ke Semifinal, Tenis Indonesia Dipastikan Tambah Medali SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement