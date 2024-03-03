Jude Bellingham Kena Kartu Merah Usai Protes Keputusan Kontroversial Wasit, Ini Respons Carlo Ancelotti

VALENCIA – Carlo Ancelotti buka suara terkait kartu merahnya Jude Bellingham saat Real Madrid ditahan imbang Valencia 2-2 dalam laga pekan ke-27 Liga Spanyol 2023/2024. Sang pelatih sampai tak bisa berkata-kata melihat pasukannya gagal menang karena keputusan kontroversial yang dibuat oleh wasit.

Dalam laga yang berlangsung di Estadio Mestalla, Minggu (3/3/2024) dini hari WIB itu, Los Blancos -julukan Madrid- tertinggal dua gol lebih dulu setelah Hugo Duro (27’) dan Roman Yaremchuk (30’) membawa tim tuan rumah unggul dalam waktu setengah jam. Namun, Vinicius Junior mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-2 dengan golnya pada menit 45+5 dan 76.

Selepas itu, Madrid sebenarnya sukses menorehkan gol kemenangan tepat di detik terakhir babak kedua lewat tandukan Bellingham. Namun, gol tersebut tidak dianggap sah.

Pasalnya, wasit Gil Manzano meniup peluit panjang tepat ketika Brahim Diaz mengirimkan umpan lambung kepadanya. Alhasil, Bellingham sangat marah dan terlihat mencaci sang wasit selepas kejadian kontroversial itu terjadi hingga akhirnya diganjar dengan kartu merah.

Ancelotti pun mengungkapkan bahwa bintang asal Inggris itu hanya mencoba meyakinkan wasit bahwa seharusnya golnya tetap disahkan. Namun, memang terucap satu kata kasar dari mulutnya sehingga sang pengadil menghukumnya dengan kartu merah.

“Bellingham memberitahunya 'Sial, itu adalah sebuah gol', dia tidak menghinanya. Kami akan melihat apa yang ditulis wasit dalam tindakannya,” kata Ancelotti dilansir dari Football Espana, Minggu (3/3/2024).