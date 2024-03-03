Hasil Brentford vs Chelsea di Liga Inggris 2023-2024: Dapat Perlawanan Ketat, The Blues Dipaksa Berbagi Angka

CHELSEA menghadapi Brentford pada laga lanjutan Liga Inggris 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Gtech Community Stadium, Sabtu (2/3/2023) malam WIB.

The Blues -julukan Chelsea- harus gigit jari laga tandang mereka kali ini. Pasukan Mauricio Pochettino mendapat perlawanan ketat hingga nyaris menelan kekalahan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Chelsea memulai pertandingan dengan permainan ofensif di awal babak pertama. The Blues -julukan Chelsea- bermain percaya diri meskipun tampil dalam tekanan suporter tim tuan rumah.

Conor Gallagher dan Enzo Fernandez menjadi motor serangan utama Chelsea. Dengan skema 3-5-2, keduanya sering mengirim umpan matang kepada dua pemain depan Cole Palmer dan Nicolas Jackson.

Pada menit ke-35, Chelsea akhirnya mampu mencuri keunggulan lewat tandukkan keras Nicolas Jackson (35’). Setelah gol itu, The Bees -julukan Brentford- berupaya keras untuk menyamakan kedudukan.

Tim besutan Thomas Frank mendapatkan beberapa peluang, namun tidak mampu memaksimalkannya. Akhirnya, babak pertama selesai untuk keunggulan Chelsea atas Brentford dengan skor tipis 1-0.