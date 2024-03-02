Ditonton Langsung Shin Tae-yong, Ivar Jenner Catat Statistik Bagus di Laga NAC Breda vs Jong Utrecht

BREDA – Gelandang Timnas Indonesia, Ivar Jenner, catat statistik bagus di laga NAC Breda vs Jong Utrecht dalam Liga 2 Belanda 2023-2024. Uniknya, penampilan Ivar Jenner kali ini disaksikan langsung oleh sang pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Ya, Ivar Jenner bermain full 90 menit bersama Jong Utrecht. Laga pekan ke-28 Eerste Divisie atau kasta kedua Liga Belanda 2023-2024 itu digelar di Stadion Rat Verlegh, Sabtu (2/3/2024) dini hari WIB.

Dalam pertandingan itu, Jong Utrecht harus menelan kekalahan 1-3 dari NAC Breda. Boyd Lucassen (42'), Patriot Sejdiu (59'), dan Fredik Oldrup Jensen (66') menjadi pencetak gol kemenangan NAC Breda. Sedangkan Lynden Edhart (64'), dia memperkecil kekalahan Jong Utrecht.

Meski begitu, Ivar Jenner tetap tampil apik. Dia tak tergantikan di lini tengah Jong Utrecht. Bahkan menurut Sofascore, pemain keturunan Indonesia-Belanda itu memiliki statistik paling tinggi dibandingkan rekan-rekannya.

Tampil selama 90 menit, Ivar Jenner mendapat penilaian 7.0. Ia pun berhasil melakukan 85 persen akurasi passing dengan 29 dari 34 percobaan serta 61 kali sentuhan bola.

Kemudian, Ivar Jenner sukses melakukan dua dari tiga umpannya berhasil serta melakukan dua dari lima kali umpan panjang. Ivar Jenner juga berhasil memenangkan tujuh kali duel dari 18 kali.