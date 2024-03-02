Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Saksikan Laga NAC Breda vs Jong Utrecht: Main 90 Menit, Ivar Jenner Merana!

Ramdani Bur , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |06:58 WIB
Shin Tae-yong Saksikan Laga NAC Breda vs Jong Utrecht: Main 90 Menit, Ivar Jenner Merana!
Shin Tae-yong kala melatih Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyaksikan laga NAC Breda vs Jong Utrecht di lanjutan Liga 2 Belanda 2023-2024, Sabtu (2/3/2024) dini hari WIB. Maksud dan tujuan Shin Tae-yong menyaksikan laga itu untuk memantau personel Timnas Indonesia yang memperkuat Jong Utrecht, Ivar Jenner.

Mengutip dari akun Instagram @futboll.indonesiaa, Shin Tae-yong tidak sendirian menyaksikan laga tersebut. Ia ditemani analis Timnas Indonesia, Coach Jin, dan agen pemain yang kerap membantu melakukan pendekatan dengan pemain keturunan, Fardy Bachdim.

Ivar Jenner dan Shin Tae-yong

Dalam laga tersebut, Ivar Jenner dipercaya bermain sebagai starter dan mentas selama 90 menit. Namun, Jong Utrecht gagal memberi pelawanan kepada tuan rumah sehingga kalah 1-3.

Gol-gol NAC Breda dicetak Lucassen pada menit 42, Sejdiu (59') dan Jensen (66'). Sementara itu, gol tunggal Jong Utrecht dilesakkan Edhart di menit 64.

Berkat kemenangan ini, NAC Breda berhasil mempertahankan posisi mereka di tangga tujuh klasemen Liga 2 Belanda 2023-2024 dengan 42 poin. Sementara itu, Jong Utrecht berada di posisi 19 dari 20 tim peserta Liga 2 Belanda 2023-2024.

