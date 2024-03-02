Tiba di Belanda, Shin Tae-yong Bawa 2 Pemain Ajax Amsterdam dan FC Utrecht untuk Dinaturalisasi dan Perkuat Timnas Indonesia?

TIBA di Belanda, Shin Tae-yong membawa 2 pemain Ajax Amsterdam FC Utrecht untuk dinaturalisasi dan memperkuat Timnas Indonesia? Sosok yang dimaksud adalah Tristan Gooijer (Ajax Amsterdam) dan Ole Romeny (FC Utrecht).

Sekadar diketahui, Shin Tae-yong baru saja tiba di Belanda. Dalam pengakuannya di Instagram, Shin Tae-yong berada di Belanda dan Eropa untuk mengecek kondisi para pemain yang berkarier di sana, plus bersilahtuhrami dengan klub-klub yang menaungi para pemain skuad Garuda.

(Shin Tae-yong tiba di Belanda. (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

Meski tidak disebutkan secara gamblang, diprediksi agenda lain Shin Tae-yong selama berada di Belanda dan Eropa adalah mencari pemain keturunan berkualitas. Sebelumnya dalam beberapa wawancara, Shin Tae-yong menegaskan akan terbang ke Belanda.

Selama di Belanda dan Eropa selama dua minggu, Shin Tae-yong mencari pemain keturunan berkualitas, salah satunya yang mentas di posisi penyerang. Nama penyerang FC Utrecht, Ole Romeny, pun muncul ke permukaan.

Jika bicara penyerang Grade A, nama Ole Romeny layak dikedepankan. Musim lalu ketika memperkuat FC Emmen di Eredivisie, Ole Romeny sanggup mengemas 11 gol!

Andai Ole Romeny belum bisa dibujuk, ada sejumlah alternatif penyerang, namun levelnya belum setinggi sang pemain. Sebut saja Dean Zandbergen (Jong Sparta), Delano Ladan (Top Oss) dan Tim Waterink (De Treffers).