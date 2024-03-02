Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Kabar Buruk untuk Tottenham Hotspur Jelang Lawan Crystal Palace, Richarlison Cedera Lutut Harus Absen 2-3 Pekan!

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Sabtu, 02 Maret 2024 |12:30 WIB
Kabar Buruk untuk Tottenham Hotspur Jelang Lawan Crystal Palace, Richarlison Cedera Lutut Harus Absen 2-3 Pekan!
Richarlison kala membela Totteham Hotspur. (Foto: Reuters)
A
A
A

KABAR buruk datang untuk Tottenham Hotspur jelang lawan Crystal Palace di Liga Inggris 2023-2024. Pelatih Tottenham Horspur, Ante Pontecoglou, mengumumkan striker andalan yang sedang naik daun, Richarlison, mengalami cedera sehingga bakal absen hampir sebulan ke depan.

Richarlison sedang on fire bersama The Lilywhites -julukan Spurs- pada musim ini. Dari 22 pertandingan di Liga Inggris musim ini, dia berhasil mencetak 10 gol.

Richarlison

Bahkan, sembilan dari 10 golnya itu tercipta dalam 10 pertandingan terakhirnya. Namun sayang, nasib sial menimpanya pada pertandingan pekan lalu saat timnya dikalahkan 1-2 oleh Wolverhampton Wanderers.

Penyerang asal Brasil itu menderita cedera lutut dalam pertandingan tersebut. Pontecoglou pun mengonfirmasi bahwa Richarlison bakal absen dalam dua hingga tiga pekan ke depan akibat cedera itu.

"Melalui pertandingan terakhir, Richy mengalami sedikit cedera lutut sehingga dia akan absen selama dua atau tiga minggu,” kata Pontecoglou, dilansir dari laman resmi Spurs, Sabtu (2/3/2024).

