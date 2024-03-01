Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola Top Dunia yang Selingkuh dengan Kekasih Rekannya Sendiri, Nomor 1 Bikin Panas Ruang Ganti!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |10:04 WIB
5 Pesepakbola Top Dunia yang Selingkuh dengan Kekasih Rekannya Sendiri, Nomor 1 Bikin Panas Ruang Ganti!
Berikut 5 pesepakbola top dunia yang ketahuan selingkuh dengan kekasih rekannya sendiir. (Foto: Instagram/@m10_official)
SEBANYAK 5 pesepakbola top dunia yang selingkuh dengah kekasih rekannya sendiri akan diulas Okezone. Mungkin efek sering double atau triple date, benih-benih cinta terlarang itu timbul.

Bahkan tak hanya selingkuh via media sosial, para pesepakbola ini sampai-sampai melakukan kontak fisik. Lantas, siapa saja pesepakbola yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola top dunia yang selingkuh dengan kekasih rekannya sendiri:

5. Mesut Ozil

Mesut Ozil

Mesut Ozil dikenal sebagai pria yang religius. Namun, di luar dugaan ia pernah menggangu hubungan mantan rekannya di Timnas Jerman U-21, Christian Lell, dengan sang kekasih.

Dalam sebuah kesempatan, Christian Lell mengatakan sang kekasih, Melanie Rickinger, berselingkuh dengan Mesut Ozil. Ia pun mengungkap isi percakapan Melanie dengan Mesut Ozil kepada publik.

4. Jordan Ayew

Jordan Ayew

Jordan Ayew dan Afriyie Acquah pernah bekerja sama sebagai pemain di Timnas Ghana. Namun, Jordan Ayew yang memiliki karier sepakbola lebih baik ketimbang Acquah, nyatanya berhasil merebut hati kekasih sang rekan.

Drama perselingkuhan antara Jordan Ayew dan kekasih Acquah, Amanda, bocor di media sosial.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
