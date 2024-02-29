5 Pesepakbola yang Kaya Raya Bukan karena Sepakbola, Nomor 1 Miliki Harta Rp518 Triliun!

Marcell Jansen, 1 dari 5 pesepakbola yang kaya raya bukan karena sepakbola. (Foto: Instagram/@marcelljansen)

SEBANYAK 5 pesepakbola yang kaya raya bukan karena sepakbola akan diulas Okezone. Profesi sebagai pesepakbola memang dianggap menjanjikan.

Di Indonesia saja, pemain yang berstatus personel Timnas Indonesia, biasanya memiliki gaji di atas Rp150 juta per bulan. Sementara itu, pesepakbola dengan gaji tertinggi saat ini dipegang Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema yang sama-sama memperoleh 200 juta euro atau sekira Rp3,4 triliun per tahun!

Namun, di sisi lain ada juga pesepakbola yang kariernya biasa-biasa saja. Meski begitu, mereka tetap bisa kaya raya lewat jalur lain seperti menjadi pengusaha. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola yang kaya raya bukan karena sepakbola, mengutip dari The Business Standard:

5. Kai Heerings





Nama Kai Heerings mungkin awam di telinga pencinta sepakbola dunia. Eks pemain FC Utrecht hingga SC Cambuur ini, saat ini hanya membela Ajax Ameteurs, tim yang mentas di Liga 4 Belanda.

Namun, siapa sangka, Kai Heerings bersama saudara iparnya, Jens van Zonneveld, mengembangkan JZ Design Game Case, monitor yang bisa dibawa ke mana-mana untuk dijadikan video game, layaknya yang pernah dibawa Rafael Struick saat Timnas Indonesia tandang ke Irak dan Filipina pada November 2023. Sejumlah atlet top dunia nyatanya sebagai pelanggan Kai Heerings, yakni Lionel Messi, Sergio Aguero, John Terry, Lewis Hamilton dan Max Verstappen.

4. Ryan Bertrand





Ryan Bertrand yang berstatus mantan pemain Chelsea dan Timnas Inggris, kini tidak memiliki klub. Namun, pesepakbola 34 tahun ini tetap memiliki pendapatan atas usaha yang ia bangun.

Medio 2015, Ryan Bertrand bersama dua temannya, Louis Bell dan Matthew Kirkham, membangun perusahaan Fintech bernama Silicon Markets. Tujuan dibangunnya usaha ini untuk merevolusi perdagangan ritel.