Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Pesepakbola yang Kaya Raya Bukan karena Sepakbola, Nomor 1 Miliki Harta Rp518 Triliun!

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |22:21 WIB
5 Pesepakbola yang Kaya Raya Bukan karena Sepakbola, Nomor 1 Miliki Harta Rp518 Triliun!
Marcell Jansen, 1 dari 5 pesepakbola yang kaya raya bukan karena sepakbola. (Foto: Instagram/@marcelljansen)
A
A
A

SEBANYAK 5 pesepakbola yang kaya raya bukan karena sepakbola akan diulas Okezone. Profesi sebagai pesepakbola memang dianggap menjanjikan.

Di Indonesia saja, pemain yang berstatus personel Timnas Indonesia, biasanya memiliki gaji di atas Rp150 juta per bulan. Sementara itu, pesepakbola dengan gaji tertinggi saat ini dipegang Cristiano Ronaldo dan Karim Benzema yang sama-sama memperoleh 200 juta euro atau sekira Rp3,4 triliun per tahun!

Namun, di sisi lain ada juga pesepakbola yang kariernya biasa-biasa saja. Meski begitu, mereka tetap bisa kaya raya lewat jalur lain seperti menjadi pengusaha. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud?

Berikut 5 pesepakbola yang kaya raya bukan karena sepakbola, mengutip dari The Business Standard:

5. Kai Heerings

Kai Heerings

Nama Kai Heerings mungkin awam di telinga pencinta sepakbola dunia. Eks pemain FC Utrecht hingga SC Cambuur ini, saat ini hanya membela Ajax Ameteurs, tim yang mentas di Liga 4 Belanda.

Namun, siapa sangka, Kai Heerings bersama saudara iparnya, Jens van Zonneveld, mengembangkan JZ Design Game Case, monitor yang bisa dibawa ke mana-mana untuk dijadikan video game, layaknya yang pernah dibawa Rafael Struick saat Timnas Indonesia tandang ke Irak dan Filipina pada November 2023. Sejumlah atlet top dunia nyatanya sebagai pelanggan Kai Heerings, yakni Lionel Messi, Sergio Aguero, John Terry, Lewis Hamilton dan Max Verstappen.

4. Ryan Bertrand

Ryan Bertrand

Ryan Bertrand yang berstatus mantan pemain Chelsea dan Timnas Inggris, kini tidak memiliki klub. Namun, pesepakbola 34 tahun ini tetap memiliki pendapatan atas usaha yang ia bangun.

Medio 2015, Ryan Bertrand bersama dua temannya, Louis Bell dan Matthew Kirkham, membangun perusahaan Fintech bernama Silicon Markets. Tujuan dibangunnya usaha ini untuk merevolusi perdagangan ritel.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/261/3189173/andrew_jung_top_skor_persib_bandung_di_afc_champions_league_2_2025_2026_persibcoid-BZ9f_large.jpg
6 Pemain Top Persib Bandung yang Cetak Gol di Fase Grup AFC Champions League 2 2025-2026, Nomor 1 Runner-up Top Skor!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3187977/timnas_indonesia_baru_3_kali_meraih_medali_emas_sea_games_okezone-QD3L_large.jpg
5 Negara yang Paling Banyak Mendapatkan Medali Emas Sepakbola SEA Games, Nomor 1 Bukan Timnas Indonesia U-22!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187779/timnas_putri_indonesia-cnrb_large.jpg
5 Pemain Timnas Indonesia Putri yang Diprediksi Bersinar di SEA Games 2025, Nomor 1 Mesin Gol Garuda Pertiwi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/49/3187533/5_calon_pengganti_wiliam_marcilio_di_persib_bandung_wiliamm96-CLWF_large.jpg
5 Calon Pengganti Wiliam Marcilio di Persib Bandung, Nomor 1 Ricky Kambuaya!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/11/11/1654573/timnas-indonesia-u22-masih-berpeluang-ke-semifinal-usai-vietnam-gulung-malaysia-vkr.webp
Timnas Indonesia U-22 Masih Berpeluang ke Semifinal usai Vietnam Gulung Malaysia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/11/masniari_wolf_lengkapi_raihan_emas_indonesia_di_ca.jpg
Masniari Wolf Lengkapi Raihan Emas Indonesia di Cabor Renang SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement