Rafael Leao Isyaratkan Bertahan di AC Milan dan Alasannya Gunakan Nomor Punggung 10

MILAN – Rafael Leao memastikan dirinya bertahan di AC Milan meski banyak tawaran yang datang. Sang pemain juga mengungkapkan alasan pemakaian nomor punggung 10 di tim tersebut.

Rafael Leao baru saja merilis buku otobiografi berjudul ‘Senyum: Hidupku antara sepak bola, musik, dan mode' pada Kamis (29/2/2024). Dalam perilisan buku itu, Leao juga berbicara mengenai masa depannya di San Siro.

Pemain berpaspor Portugal itu menegaskan tidak akan kemana-mana sampai kontraknya habis. Leao yang mendapatkan banyak minat dari klub besar mengisyaratkan akan bertahan di AC Milan hingga habis kontrak pada 2028.

“Saya tidak bisa meninggalkan Milan, mereka selalu dekat dengan saya, bahkan di saat-saat tersulit dalam hidup saya,” kata Leao dikutip dari Football Italia, Kamis (29/2/2024).

Leao memang sempat masuk radar transfer Paris Saint-Germain (PSG), Arsenal, hingga Chelsea. Namun, pemain berusia 24 tahun itu kembali menegaskan bahwa masa depannya adalah bertahan di AC Milan.

“Di Milan,” ujar Leao.

Selain berbicara soal masa depan, Leao juga membahas alasan pemilihan nomor punggul 10 yang baru dipakainya pada musim ini. Leao mengatakan, nomor punggung itu terinspirasi dari mantan bintang Juventus, Alessandro Del Piero.