HOME BOLA LIGA SPANYOL

Liga Spanyol 2023-2024: Deco Tak Setuju Xavi Hernandez Tinggalkan Barcelona Akhir Musim

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Jum'at, 01 Maret 2024 |05:22 WIB
Liga Spanyol 2023-2024: Deco Tak Setuju Xavi Hernandez Tinggalkan Barcelona Akhir Musim
Xavi Hernandez isyaratkan tinggalkan Barcelona di akhir musim 2023-2024 (Foto: La Liga)
A
A
A

BARCELONA – Direktur Olahraga Barcelona, Deco, tak setuju jika Xavi Hernandez meninggalkan tim di akhir musim ini. Deco beralasan Xavi Hernandez masih menjadi sosok tepat untuk proyek jangka panjang Blaugrana.

Pada akhir Januari lalu, setelah timnya tumbang 3-5 dari Villarreal di Camp Nou, Xavi mengumumkan bahwa dia akan mundur sebagai pelatih Barcelona pada akhir musim nanti. Akan tetapi, performa Robert Lewandowski dan kolega justru meningkat setelah itu.

Blaugrana -julukan Barcelona- tak pernah kalah sejak Xavi mengumumkan pengunduran dirinya. Mereka meraih empat kemenangan dan seri dua kali dari enam pertandingan di semua kompetisi. Alhasil, muncul dugaan bahwa entrenador asal Spanyol itu bakal membatalkan keputusannya.

Akan tetapi, Xavi menegaskan setelah Barcelona menang 4-0 atas Getafe pada akhir pekan lalu bahwa dirinya tetap pada keputusan awalnya untuk pergi. Dia mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang tepat.

Namun, Deco mengungkapkan bahwa dirinya dan juga Presiden Barcelona, Joan Laporta, ingin Xavi tetap bertahan di klub raksasa Catalan itu karena mereka percaya dengan proyek jangka panjang. Bahkan, mantan bintang Timnas Portugal itu membuka peluang untuk memintanya tetap bertahan jika mampu menjuarai Liga Champions musim ini.

"Saya tidak ingin Xavi pergi, kami memperbarui kontraknya karena kami percaya pada proyek jangka panjang. Tapi dia telah mengatakan hal-hal pribadi dan dia punya alasannya sendiri. Saya memiliki pendapat yang sama dengan presiden, saya ingin Xavi tetap tinggal,” kata Deco dilansir dari Sportmole.

Halaman:
1 2
      
