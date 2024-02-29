Kisah Georgina Rodriguez yang Nyasar di Rumah Mewah Cristiano Ronaldo: Butuh Waktu 30 Menit dari Dapur ke Ruang Tamu!

KISAH Georgina Rodriguez yang pernah nyasar di rumah mewah Cristiano Ronaldo seluas 8.600 meter akan diulas Okezone. Cristiano Ronaldo dan Georgina Rodriguez pertama kali bertemu di sebuah event di Kota Madrid, Spanyol pada September 2016.

Dua bulan berselang, keduanya sepakat untuk berpacaran dan bertahan hingga sekarang. Tak lama setelah resmi berpacaran, Cristiano Ronaldo mengajak Georgina Rodriguez untuk mengujungi kediamannya yang berada di La Finca, Pozuelo de Alarcon, Madrid, Spanyol.

(Salah satu penampakan ruangan di rumah mewah Cristiano Ronaldo)

Rumah mewah atau mansion milik Cristiano Ronaldo ini mempunyai luas mencapai 8.600 meter atau hampir satu hektar! Mansion ini memiliki tujuh kamar tidur, delapan kamar mandi dan ruang khusus piala.

Mempunyai ruangan yang superbanyak, membuat Georgina Rodriguez kebingungan. Pernah dalam satu momen, perempuan berdarah Argentina ini membutuhkan waktu 30 menit untuk jalan dari dapur ke ruang tamu.

“Ketika saya pertama kali ke rumah Cristiano Ronaldo, saya tersesat. Awalnya, saya bermaksud ke dapur untuk mengambil air,” kata Georgina Rodriguez mengutip dari Daily Mail.

“Karena tersesat, saya butuh 30 menit hanya untuk jalan dari dapur ke ruang tamu,” lanjut perempuan yang kini telah memberikan dua anak untuk Cristiano Ronaldo ini.