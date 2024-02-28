5 Perempuan Supercantik yang Bisa Bikin Cristiano Ronaldo Tinggalkan Georgina Rodriguez, Nomor 1 Cinta Lama?

SEBANYAK 5 perempuan supercantik yang bisa bikin Cristiano Ronaldo meninggalkan Georgina Rodriguez akan diulas Okezone. Cristiano Ronaldo menjalin cinta dengan Georgina Rodriguez dari November 2016.

Selama kurang lebih tujuh tahun berhubungan, keduanya telah dikaruniai dua orang anak perempuan. Meski sudah memiliki dua anak, Cristiano Ronaldo tak kunjung menikahi Georgina Rodriguez.

Apakah ini pertanda Cristiano Ronaldo belum yakin menjadikan Georgina Rodriguez sebagai teman hidupnya sampai tua nanti? Potensi itu bisa saja terjadi dan Cristiano Ronaldo bisa saja berpaling kepada sejumlah perempuan di bawah ini.

Berikut 5 perempuan supercantik yang bisa bikin Cristiano Ronaldo meninggalkan Georgina Rodriguez:

5. Rhian Sugden





Medio 2017 atau ketika sudah berpacaran dengan Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo sempat mendekati perempuan asal Inggris, Rhian Sugden. Cristiano Ronaldo saat itu mencoba merayu Rhian Sugden, namun usahanya gagal total.

Saat itu, tunangan Rhian Sugden melabrak Cristiano Ronaldo melalui pesan singkat. Karena itu, jika Rhian Sugden suatu hari nanti kepikiran untuk menjalin hubungan dengan Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez bisa saja ditinggalkan CR7.

4. Aline Lima





Nama selanjutnya Aline Lima. Medio 2015 atau ketika jomblo, Cristiano Ronaldo mencoba mendekati model seksi asal Australia, Aline Lima.

Namun, Aline Lima menolak pendekatan yang dilakukan Cristiano Ronaldo. Melihat Georgina Rodriguez yang kerap dijadikan ratu oleh Cristiano Ronaldo, apakah Aline Lima iri setengah mati?