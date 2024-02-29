Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

PSSI Resmi Setujui Amandemen Regulasi Kompetisi Terkait Pemain U-23

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |21:09 WIB
JAKARTA - PSSI resmi menyetujui perubahan regulasi terkait kebijakan pemain U-23 di Liga 1 2023-2024. Perubahan amandemen ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kepada Timnas Indonesia U-23 yang akan berlaga di Piala Asia U-23 2024.

PT LIB sebelumnya telah bersurat secara resmi ke PSSI pada 15 Februari terkait kebijakan pemain U-23 pada lanjutan Liga 1 2023-2024. Pada surat yang bernomor 236/LIB-COR/II/2024 itu mengajukan relaksasi implementasi penggunaan pemain U-23 pada kompetisi Liga 1.

Logo Liga 1

Pada surat tersebut, prinsipnya, LIB yang sebelumnya telah berkomunikasi dengan semua klub Liga 1 2023-2024 memohon untuk dilakukan amandemen pada pasal 22 ayat (3) regulasi kompetisi Liga 1 2023-2024. Pasal tersebut terkait kewajiban memainkan minimal 1 (satu) orang pemain U-23 Warga Negara Indonesia (WNI) dalam starting XI. 

Permohonan amandemen itu sebagai bentuk dukungan klub-klub Liga 1 2023-2024 terhadap Timnas Indonesia U-23 yang akan berlaga di Piala Asia U-23 2024. Adapun ajang tersebut akan berlangsung di Qatar pada 15 April hingga 3 Mei mendatang.

Terkait permohonan itu, PSSI meresponnya dengan cepat permohonan. Lewat surat yang diterbitkan PSSI pada 26 Februari 2024 dan bernomor 824/UDN/536/II-2024, menyebutkan bahwa permohonan untuk dilakukan amandemen regulasi kompetisi pasal 22 ayat 3 telah disetujui.

“Dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PSSI menyetujui untuk dilakukannya amandemen pada regulasi kompetisi BRI Liga 1 2023/2024 pasal 22 ayat (3):

2. Implementasi ini berlaku mulai dari week 27 BRI Liga 1 2023/2024 tanggal 1 Maret 2024 hingga berakhirnya kompetisi BRI Liga 1 2023/24,”” demikian salah satu bunyi surat dari PSSI.

