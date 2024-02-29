Hasil Bali United vs Persis Solo di Liga 1 2023-2024: Serdadu Tridatu Menang 3-2!

GIANYAR - Hasil Bali United vs Persis Solo di Liga 1 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (29/2/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-2 untuk Serdadu Tridatu.

Tiga gol Bali United dibagi rata antara Gede Sunu (22'), I Made Andhika Wijaya (40'), dan Muhammad Rachmat (80'). Sementara itu, Persis Solo bisa membalas dua kali lewat Moussa Sidibe (48') dan Ramadhan Sananta (90+6').

Jalannya Pertandingan

Bali United langsung tancap gas menyerang begitu laga dimulai dengan umpan-umpan pendek cepat yang mereka peragakan. Hasilnya, mereka nyaris mencetak gol pada menit kelima, tetapi sepakan Privat Mbarga masih menyamping di sisi kanan gawang.

Pada menit 17, Persis gantian menebar ancaman di lini pertahanan tim tuan rumah lewat aksi Moussa Sidibe yang menusuk ke dalam kotak penalti. Sayangnya, tendangan mendatar yang diarahkannya ke tiang dekat hanya menyentuh jaring luar gawang saja.

Terus menekan, Serdadu Tridatu -julukan Bali United- berhasil membuka papan skor pada menit 22 via gol Gede Sunu. Pemain asli Pulau Dewata itu menendang bola liar di dalam kotak penalti dan mengarah ke sudut bawah kanan gawang. Tuan rumah pun unggul 1-0.

Tim asuhan Stefano Cugurra itu sempat menggandakan keunggulan menjadi 2-0 pada menit 32 lewat gol kedua Gede Sunu. Sayangnya gol itu dianulir oleh wasit karena ketika bola yang ditendangnya mengarah ke gawang, Ilija Spasojevic, yang berada dalam posisi offside, berusaha menanduknya, sehingga gol tersebut dinyatakan tidak sah.

Pada menit 40, akhirnya Bali United benar-benar bisa unggul 2-0. Kali ini giliran I Made Andhika Wijaya yang menjebol gawang Gianluca Pandeynuwu dengan tendangan jarak jauhnya yang menyambar bola liar dari skema sepak pojok. Skor tersebut pun bertahan hingga turun minum.

Tertinggal dua gol, Laskar Sambernyawa -julukan Persis- mengambil inisiatif menyerang lebih dulu di awal babak ekdua. Hasilnya, mereka sukses memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada menit 48 lewat gol Moussa Sidibe.

Selepas itu, jual beli serangan dalam tempo yang cepat terjadi. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat kedua tim tak mampu menorehkan gol setidaknya sampai menit ke-65.