HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Semen Padang vs Malut United di Semifinal Liga 2 2023-2024: Menang 1-0, Kabau Sirah Menuju Liga 1!

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 29 Februari 2024 |17:05 WIB
Hasil Semen Padang vs Malut United di Semifinal Liga 2 2023-2024: Menang 1-0, Kabau Sirah Menuju Liga 1!
Semen Padang lolos ke Liga 1 usai mengalahkan Malut United 1-0 (Foto: PT LIB)
A
A
A

PADANG - Hasil Semen Padang vs Malut United di Leg II Semifinal Liga 2 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Haji Agus Salim, Padang, Sumatra Barat, Kamis (29/2/2024) sore WIB, itu berakhir dengan skor 1-0 untuk Kabau Sirah.

Gol tunggal kemenangan Semen Padang dicetak Ahmad Ihwan (23’). Skor 1-0 itu memastikan keunggulan agregat 2-1 bagi tuan rumah, sekaligus merebut tiket promosi ke Liga 1 2024-2025 serta final Liga 2 2023-2024.

Malut United vs Semen Padang

Jalannya Pertandingan

Pertandingan berjalan dengan tensi tinggi antara Semen Padang versus Malut United di awal paruh pertama. Kedua tim terpantau bermain ngotot dan memperlihatkan permainan jual beli serangan.

Namun, Semen Padang yang tampil di depan ribuan pendukungnya bermain lebih percaya diri. Serangan yang dibangun oleh Ahmad Ihwan dan kolega terlihat lebih efektif ketimbang tim tamu.

Akhirnya, Ahmad Ihwan (23’) mampu mencetak gol pembuka untuk Kabau Sirah -julukan Semen Padang. Ihwan berhasil memanfaatkan umpan terukur yang dikirim oleh Rosad Setiawan.

Setelah gol itu, Malut United terpantau bermain agresif untuk menyamakan kedudukan. Gelombang serangan Laskar Kie Raha -julukan Malut United- dipimpin oleh Alwi Slamat dan Hari Nur Yulianto.

Keduanya bahu-membahu membongkar pertahanan tebal Semen Padang. Sayangnya, tidak ada gol tambahan tercipta untuk kedua tim hingga wasit meniup peluit panjang tanda babak pertama selesai.

Berlanjut pada babak kedua, Malut United langsung tancap gas menyerang pertahanan Semen Padang. Mereka bermain cepat serta melepaskan banyak tembakan spekulatif untuk mengejar ketertinggalan.

Namun, upaya itu masih belum membuahkan hasil. Sementara, Semen Padang terpantau bermain lebih santai di awal-awal babak kedua. Memasuki pertengahan paruh kedua, Kabau Sirah baru bermain agresif.

Halaman:
1 2
      
