Gasperini: Ketajaman Atalanta Hilang saat Lawan Inter Milan!

MILAN – Pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini, memuji kualitas Inter Milan jelang berhadapan dengan timnya dalam laga tunda pekan ke-21 Liga Italia 2023-2024. Menurutnya, Inter Milan adalah tim yang lengkap sehingga ketajaman Atalanta akan hilang saat melawan mereka.

Ya, La Dea -julukan Atalanta- akan bertandang ke markas Inter Milan. Pertandingan tersebut bakal dilangsungkan di Giuseppe Meazza, Milan, pada dini hari ini, Kamis 29 Februari 2024 pukul 02.45 WIB.

Jelang laga tersebut, Inter Milan memiliki bekal positif usai tak terkalahkan dalam 11 laga terakhir kontra Atalanta di semua kompetisi, menang enam kali dan seri lima kali. Dalam empat pertemuan terkini, Inter selalu bisa mengalahkan tim berjuluk La Dea itu.

Inter Milan juga tampil bersinar di bawah asuhan Simone Inzaghi musim ini dan berupaya untuk meraih Scudetto ke-20 mereka. Peluang itu sangat besar mengingat Nerazzurri hanya kalah satu kali dalam 25 pertandingan Liga Italia musim ini.

Berkaca dari hal itu, Gian Piero Gasperini memuji kualitas Inter Milan sebagai tim yang lengkap dalam segala hal baik bertahan maupun menyerang. Dia pun tak menampik bahwa ketajaman Atalanta akan hilang saat melawan Il Nerazzurri.