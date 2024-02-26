Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Cristiano Ronaldo Cat Kuku Kakinya dengan Warna Hitam, Tiru Mike Tyson?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 26 Februari 2024 |12:52 WIB
Cristiano Ronaldo Cat Kuku Kakinya dengan Warna Hitam, Tiru Mike Tyson?
Cristiano Ronaldo bersama sang putra, Cristiano Ronaldo Jr. (Foto: Instagram/cristiano)
A
A
A

CAT kuku kaki Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dalam sebuah foto dirinya dengan sang putra, Cristiano Ronaldo Jr lantaran terlihat pemain Al Nassr itu mewarnainya dengan warna hitam. Lantas, banyak yang mengira Ronaldo memberikan warna hitam pada kuku kakinya karena meniru legenda tinju dunia, Mike Tyson.

Ya, baru-baru ini Cristiano Ronaldo mengunggah foto dirinya yang mengenakan cat kuku warna hitam sambil berdiri di samping putranya yang berusia 13 tahun, Cristiano Jr, di Instagram pribadinya. Pemain 39 itu sontak mengejutkan penggemarnya di media sosial.

Menurut laporan Express, Cristiano Ronaldo mengecat kuku kakinya bukan karena alasan mode. Sang legenda Manchester United dan Real Madrid itu diduga meniru Mike Tyson yang diyakini melakukan hal yang sama selama puncak karier tinju kelas beratnya.

Selain Mike Tyson, mantan juara kelas menengah UFC, Israel Adesanya, juga melakukan hal yang sama yakni mengecat kuku kakinya warna hitam. Rupanya, ada alasan jenius di balik pemolesan kuku pada atlet tersebut termasuk Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo warnai cat kuku kainya dengan warna hitam

Seperti dilansir SportBible yang dinukil dari Express, Cristiano Ronaldo mengecat kuku kakinya untuk mencegah jamur dan bakteri. Hal itu merupakan masalah yang bisa menimpa pesepakbola akibat sepatu bot mereka yang berkeringat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/46/3181797/ayah_lamine_yamal_segera_nikahi_gadis_23_tahun_hustlehard304-mR9w_large.jpg
Ayah Lamine Yamal Segera Nikahi Gadis 23 Tahun, Playboy seperti sang Anak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/46/3181577/sugimin_hidayatullah_pernah_dirumorkan_gabung_real_madrid_pada_2012-1Yep_large.jpg
Kisah Sugimin Hidayatullah, Pesepakbola Misterius Indonesia yang Ditebus Real Madrid Rp134 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/03/51/3181011/pratama_arhan_diberi_hadiah_oleh_gadiis_thailand_semalam_pprangma-tzP1_large.jpg
Gadis Cantik Thailand Rela Hujan-hujanan demi Beri Hadiah ke Pratama Arhan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/49/3180485/hilton_moreira_sukses_sebagai_pelatih_level_sepakbola_kelompok_umur_hilthonmoreira10-Kel1_large.jpg
Kisah Legenda Persib Bandung Hilton Moreira yang Rela Jadi Security demi Wujudkan Mimpi Menjadi Pelatih Sepakbola
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/08/51/1653075/sea-games-2025-filipina-ancam-timnas-indonesia-u22-di-laga-pembuka-swr.webp
SEA Games 2025: Filipina Ancam Timnas Indonesia U-22 di Laga Pembuka
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/fajar_fathur.jpg
Timnas Indonesia U-22 Diberi Rumus Jitu untuk Rebut Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement