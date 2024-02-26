Cristiano Ronaldo Cat Kuku Kakinya dengan Warna Hitam, Tiru Mike Tyson?

CAT kuku kaki Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dalam sebuah foto dirinya dengan sang putra, Cristiano Ronaldo Jr lantaran terlihat pemain Al Nassr itu mewarnainya dengan warna hitam. Lantas, banyak yang mengira Ronaldo memberikan warna hitam pada kuku kakinya karena meniru legenda tinju dunia, Mike Tyson.

Ya, baru-baru ini Cristiano Ronaldo mengunggah foto dirinya yang mengenakan cat kuku warna hitam sambil berdiri di samping putranya yang berusia 13 tahun, Cristiano Jr, di Instagram pribadinya. Pemain 39 itu sontak mengejutkan penggemarnya di media sosial.

Menurut laporan Express, Cristiano Ronaldo mengecat kuku kakinya bukan karena alasan mode. Sang legenda Manchester United dan Real Madrid itu diduga meniru Mike Tyson yang diyakini melakukan hal yang sama selama puncak karier tinju kelas beratnya.

Selain Mike Tyson, mantan juara kelas menengah UFC, Israel Adesanya, juga melakukan hal yang sama yakni mengecat kuku kakinya warna hitam. Rupanya, ada alasan jenius di balik pemolesan kuku pada atlet tersebut termasuk Cristiano Ronaldo.

Seperti dilansir SportBible yang dinukil dari Express, Cristiano Ronaldo mengecat kuku kakinya untuk mencegah jamur dan bakteri. Hal itu merupakan masalah yang bisa menimpa pesepakbola akibat sepatu bot mereka yang berkeringat.