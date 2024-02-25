5 Negara Top Dunia yang Ternyata Kalah Head to Head dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Peringkat 13 Dunia!

5 negara top dunia yang ternyata kalah head to head dari Timnas Indonesia menarik diulas. Sebab, salah satunya ada negara berperingkat tinggi dengan tengah menduduki posisi ke-13 dunia saat ini.

Ya, Timnas Indonesia sudah melawan banyak negara top dalam duel-duel bergengsi. Catatan manis pun ternyata berhasil diukir skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- saat melawan beberapa negara top sehingga unggul secara rekor pertemuan saat ini.

Lantas, negara mana sajakah itu? Berikut 5 negara top dunia yang ternyata kalah head to head dari Timnas Indonesia.

5. Vietnam





Salah satu negara top dunia yang ternyata kalah head to head dari Timnas Indonesia adalah Vietnam. Total, kedua tim suda bertemu 48 kali di berbagai ajang. Hasilnya, Timnas Indonesia menang di 22 laga dan 12 kali menahan imbang Vietnam.

Dengan begitu, Timnas Indonesia hanya kalah 14 kali saja dari Vietnam. Kemenangan teranyar sendiri didapat kala berhadapan di Piala Asia 2023. Gol Asnawi Mangkualam kala itu membawa skuad Garuda menang 1-0.

Vietnam sendiri sejatinya jadi salah satu negara kuat di Asia Tenggara. Mereka kini menduduki peringkat ke-105 di ranking FIFA.

Catatan manis Timnas Indonesia atas Vietnam pun berpeluang bertambah lagi karena kedua tim akan berhadapan pada bulan depan. Ada dua laga yang akan mempertemukan Timnas Indonesia vs Vietnam pada Maret 2024 dalam ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

4. Curacao





Lalu, ada Curacao. Timnas Indonesia juga unggul head to head dari tim peringkat 91 dunia ini. Berhadapan dua kali, Timnas Indonesia tak terkalahkan melawan Curacao.

Dua pertemuan Timnas Indonesia melawan Curacao sendiri tersaji di bawah asuhan Shin Tae-yong saat ini. Laga itu digelar pada FIFA Matchday September 2023.

Pada pertemuan pertama, skuad Garuda menang tipis dengan skor 2-1. Lalu pada pertemuan kedua, duel lebih sengit tersaji tetapi Timnas Indonesia tetap menang dengan skor 3-2.