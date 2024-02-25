Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

5 Negara Top Dunia yang Ternyata Kalah Head to Head dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Peringkat 13 Dunia!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |07:35 WIB
5 Negara Top Dunia yang Ternyata Kalah Head to Head dari Timnas Indonesia, Nomor 1 Peringkat 13 Dunia!
Timnas Indonesia kala berlaga di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

5 negara top dunia yang ternyata kalah head to head dari Timnas Indonesia menarik diulas. Sebab, salah satunya ada negara berperingkat tinggi dengan tengah menduduki posisi ke-13 dunia saat ini.

Ya, Timnas Indonesia sudah melawan banyak negara top dalam duel-duel bergengsi. Catatan manis pun ternyata berhasil diukir skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- saat melawan beberapa negara top sehingga unggul secara rekor pertemuan saat ini.

Lantas, negara mana sajakah itu? Berikut 5 negara top dunia yang ternyata kalah head to head dari Timnas Indonesia.

5. Vietnam

Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam

Salah satu negara top dunia yang ternyata kalah head to head dari Timnas Indonesia adalah Vietnam. Total, kedua tim suda bertemu 48 kali di berbagai ajang. Hasilnya, Timnas Indonesia menang di 22 laga dan 12 kali menahan imbang Vietnam.

Dengan begitu, Timnas Indonesia hanya kalah 14 kali saja dari Vietnam. Kemenangan teranyar sendiri didapat kala berhadapan di Piala Asia 2023. Gol Asnawi Mangkualam kala itu membawa skuad Garuda menang 1-0.

Vietnam sendiri sejatinya jadi salah satu negara kuat di Asia Tenggara. Mereka kini menduduki peringkat ke-105 di ranking FIFA.

Catatan manis Timnas Indonesia atas Vietnam pun berpeluang bertambah lagi karena kedua tim akan berhadapan pada bulan depan. Ada dua laga yang akan mempertemukan Timnas Indonesia vs Vietnam pada Maret 2024 dalam ajang Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

4. Curacao

Timnas Indonesia vs Timnas Curacao

Lalu, ada Curacao. Timnas Indonesia juga unggul head to head dari tim peringkat 91 dunia ini. Berhadapan dua kali, Timnas Indonesia tak terkalahkan melawan Curacao.

Dua pertemuan Timnas Indonesia melawan Curacao sendiri tersaji di bawah asuhan Shin Tae-yong saat ini. Laga itu digelar pada FIFA Matchday September 2023.

Pada pertemuan pertama, skuad Garuda menang tipis dengan skor 2-1. Lalu pada pertemuan kedua, duel lebih sengit tersaji tetapi Timnas Indonesia tetap menang dengan skor 3-2.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188264/thom_haye-0AmY_large.jpg
Reaksi Thom Haye soal Giovanni Van Bronckhorst yang Masuk Radar Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/51/3188157/giovanni_van_bronckhorst_bisa_menjadi_pelatih_timnas_indonesia_giovannivanbronckhorst-ZrLU_large.jpg
99 Persen Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia, Keluarganya Datang ke Tanah Air Minggu Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/51/3188092/thom_haye-V8Bv_large.jpg
Pesan Thom Haye kepada Suporter Garuda soal Calon Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/51/3187780/timnas_indonesia-NdfQ_large.jpg
Media Inggris Ikut Soroti PSSI yang Masih Berburu Pelatih Timnas Indonesia
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/07/11/1652701/hasil-sepak-bola-putra-sea-games-2025-timor-leste-u22-comeback-lawan-singapura-u22-uis.webp
Hasil Sepak Bola Putra SEA Games 2025: Timor Leste U-22 Comeback Lawan Singapura U-22
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/ole_romeny.jpg
Nyaris Cetak Gol! Ole Romeny Buktikan Kualitas Meski Oxford United Dihajar Swansea City
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement