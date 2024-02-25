Agen Simon Kjaer Angkat Bicara soal Tawaran dari Fenerbahce, Hengkang dari AC Milan?

AGEN pemain AC Milan, Simon Kjaer, yakni Mikkel Beck, angkat bicara soal tawaran yang datang untuk kliennya dari klub Liga Turki, Fenerbahce. Akankah Simon Kjaer akhirnya meninggalkan AC Milan?

Ya, Simon Kjaer kini diisukan tengah digoda AC Milan dan sejumlah klub lainnya. Pasalnya, kontrak sang pemain akan habis bersama AC Milan pada Juni 2024. Sejauh ini, Simon Kjaer dan pihak AC Milan belum membahas soal perpanjangan kontrak.

Mikkel Beck mengatakan Fenerbahce sepertinya cukup meminati pemain berposisi bek itu. Namun, dia nilai belum saat yang tepat untuk Kjaer meninggalkan AC Milan.

"Memang benar Fenerbahce menanyakan informasi tentang Simon. Dia adalah bintang hebat di klub itu dan impian mereka adalah membawanya kembali ke tanah airnya," kata Mikkel Beck, dilansir dari Tuttomercato, Minggu (25/2/2024).

"Tapi, itu bahkan belum mendekati transfer, karena di tengah musim yang menyenangkan bersama Milan, ini bukan waktu yang tepat bagi Simon untuk mempertimbangkannya," lanjutnya.