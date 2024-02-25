Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Agen Simon Kjaer Angkat Bicara soal Tawaran dari Fenerbahce, Hengkang dari AC Milan?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 25 Februari 2024 |09:48 WIB
Agen Simon Kjaer Angkat Bicara soal Tawaran dari Fenerbahce, Hengkang dari AC Milan?
Simon Kjaer kala membela AC Milan. (Foto: Reuters)
A
A
A

AGEN pemain AC Milan, Simon Kjaer, yakni Mikkel Beck, angkat bicara soal tawaran yang datang untuk kliennya dari klub Liga Turki, Fenerbahce. Akankah Simon Kjaer akhirnya meninggalkan AC Milan?

Ya, Simon Kjaer kini diisukan tengah digoda AC Milan dan sejumlah klub lainnya. Pasalnya, kontrak sang pemain akan habis bersama AC Milan pada Juni 2024. Sejauh ini, Simon Kjaer dan pihak AC Milan belum membahas soal perpanjangan kontrak.

Simon Kjaer

Mikkel Beck mengatakan Fenerbahce sepertinya cukup meminati pemain berposisi bek itu. Namun, dia nilai belum saat yang tepat untuk Kjaer meninggalkan AC Milan.

"Memang benar Fenerbahce menanyakan informasi tentang Simon. Dia adalah bintang hebat di klub itu dan impian mereka adalah membawanya kembali ke tanah airnya," kata Mikkel Beck, dilansir dari Tuttomercato, Minggu (25/2/2024).

"Tapi, itu bahkan belum mendekati transfer, karena di tengah musim yang menyenangkan bersama Milan, ini bukan waktu yang tepat bagi Simon untuk mempertimbangkannya," lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/06/51/1652575/turnamen-olahraga-dan-kegiatan-sosial-ramaikan-ulang-tahun-ke3-maiin-gandaria-dgu.webp
Turnamen Olahraga dan Kegiatan Sosial Ramaikan Ulang Tahun ke-3 MAIIN Gandaria
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/15/jay_idzes.jpg
Rekan Setim Sebut Jay Idzes Angkat Moral Sassuolo saat Menang Comeback atas Fiorentina
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement