Jika Xabi Alonso Gagal Digaet, Liverpool Disarankan Tunjuk Thomas Tuchel Jadi Pengganti Jurgen Klopp

LIVERPOOL masih mencari pengganti Jurgen Klopp yang akan meninggalkan kursi pelatih pada akhir musim 2023-2024. Jika gagal menggaet Xabi Alonso yang kini ramai dikaitkan, Liverpool disarankan bisa menunjuk Thomas Tuchel sebagai pelatih baru.

Saran ini disampaikan eks striker Manchester United, Dimitar Berbatov. Dia menilai Liverpool harus berjuang untuk mendapatkan Xabi Alonso sebagai suksesor Jurgen Klopp. Namun jika gagal, Berbatov menyarankan tim berjuluk The Reds itu menggaet Thomas Tuchel.

Berbatov meyakini Alonso menjadi fokus Liverpool saat ini. Apalagi jika berhasil membawa Bayer Leverkusen keluar sebagai juara Liga Jerman musim ini, menurut Berbatov, tidak ada alasan bagi The Reds untuk mengejar habis-habisan pelatih berusia 42 tahun tersebut.

“Saya masih berpikir manajer pilihan pertama Liverpool adalah Xabi Alonso, terutama jika dia memenangkan Bundesliga bersama Bayer Leverkusen. Itu akan menjadi kesuksesan besar. Jika itu terjadi, Alonso kemungkinan besar akan mengambil langkah selanjutnya ke Liverpool,” kata Berbatov, dipetik dari Sportskeeda, Sabtu (24/2/2024).

“Beberapa orang mungkin mengatakan ini terlalu dini, dan mungkin dia akan menjalani satu musim lagi bersama Leverkusen dan dia akan mencoba meraih kejayaan Eropa bersama mereka untuk membuktikan kepada semua orang bahwa kemenangan di Bundesliga bukanlah sebuah kebetulan. Saya pikir Liverpool harus terus mengejar Alonso,” sambungnya.

Tapi jika gagal, Berbatov menyarankan untuk merekrut Tuchel. Menurutnya, Tuchel juga merupakan pilihan yang bagus, mengingat pengalamannya yang sudah tidak perlu diragukan lagi.

Salah satu prestasi gemilangnya yakni pernah membawa Chelsea juara Liga Champions. Pencapaian itu diukir pada musim 2020-2021.