HOME BOLA LIGA INGGRIS

4 Pemain Liverpool Absen Lawan Chelsea di Final Piala Liga Inggris 2023-2024, Termasuk Alisson Becker!

Rio Eristiawan , Jurnalis-Sabtu, 24 Februari 2024 |09:36 WIB
4 Pemain Liverpool Absen Lawan Chelsea di Final Piala Liga Inggris 2023-2024, Termasuk Alisson Becker!
Alisson Becker dan Mohamed Salah kala membela Liverpool. (Foto: Liverpool)
A
A
A

EMPAT pemain Liverpool dipastikan absen lawan Chelsea di final Piala Liga Inggris 2023-2024. Keempat pemain itu adalah Trent Alexander-Arnold, Alisson Becker, Curtis Jones, dan Diogo Jota.

Kabar ini diungkap asisten manajer Liverpool, Pepijn Lijnders. Pasalnya, keempat pemain tersebut masih mengalami cedera.

Alisson Becker

Selain 4 pemain itu, pihak Liverpool juga masih harus melihat kondisi kebugaran sejumlah pemain andalan. Ada Darwin Nunez, Mohamed Salah, hingga Dominik Szoboszlai yang masih belum dipastikan bisa main.

Sebelumnya, dalam kemenangan Liverpool 4-1 atas Luton Town di pertandingan ke-26 Liga Inggris 2023-2024, Darwin Nunez dan Mohamed Salah tidak masuk line-up. Sementara Dominik Szoboszlai, dia sedang cedera hamstring sehingga belum bermain satu pertandingan pun pada Februari 2024.

"Ali (Alisson Becker) mengalami cedera otot. Trent (Trent Alexander-Arnold) cedera gangguan lutut. (Diogo) Jota (cedera) ligamen medial. Curtis (Jones) (mengalami) keseleo pergelangan kaki dan mereka akan absen lebih lama," kata Pepijn Lijnders, dikutip dari laman resmi Liverpool, Sabtu (24/2/2024).

