HOME BOLA LIGA INGGRIS

Jurgen Klopp Ungkap Kunci Liverpool Menang Comeback 4-1 atas Luton Town

Maulana Yusuf , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |08:39 WIB
Jurgen Klopp Ungkap Kunci Liverpool Menang <i>Comeback</i> 4-1 atas Luton Town
Jurgen Klopp bercanda dengan pemainnya usai Liverpool menang 4-1 atas Luton Town (Foto: Reuters/Molly Darlington)
A
A
A

LIVERPOOL - Jurgen Klopp mengungkapkan kunci sukses Liverpool menang comeback atas Luton Town 4-1. Menurutnya, kuncinya adalah meminta para pemain The Reds untuk lebih tenang saat tertinggal hingga memaksimalkan serangan balik.

Sebagaimana diketahui, Liverpool berhasil meraih kemenangan telak 4-1 atas Luton Town pada pekan ke-26 Liga Inggris 2023-2024. Pertandingan tersebut dilangsungkan di Anfield Stadium, Liverpool, pada Kamis (22/2/2024) dini hari WIB.

Liverpool

Liverpool sempat tertinggal lebih dulu 0-1 setelah Luton Town mencetak gol lewat aksi Chiedozie Ogbene (12'). Namun, mereka mampu comeback lewat gol-gol dari Virgil van Dijk (56'), Cody Gakpo (58'), Luis Diaz (71'), dan Harvey Elliott (90').

Selepas pertandingan, Klopp mengaku kegirangan melihat penampilan anak asuhnya. Pelatih asal Jerman itu terpukau dengan permainan Luis Diaz dan kolega yang berhasil menghadapi tantangan tersebut dengan baik setelah sempat tertinggal duluan.

"Saya sangat senang dengan penampilannya, saya sangat senang dengan banyak hal yang kita lihat malam ini. Sebelum pertandingan, tidak ada yang tahu bagaimana para pemain akan menghadapi tantangan ini, karena ini adalah sebuah tantangan," kata Klopp, dikutip dari laman resmi Liverpool, Kamis (22/2/2024).

Lebih lanjut, pria berusia 56 tahun itu mengungkapkan kunci sukses Liverpool comeback atas Luton Town. Di antaranya, ia menekankan kepada pasukannya untuk melupakan kejadian di babak pertama agar tidak menjadi beban hingga memaksimalkan serangan balik.

