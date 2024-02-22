Daftar Top Skor Liga Champions 2023-2024: Erling Haaland Dapat Pesaing Baru

BERIKUT daftar top skor Liga Champions 2023-2024 hingga selepas leg I babak 16 besar. Lima pemain kini berada di posisi teratas lantaran sama-sama telah mengumpulkan lima gol!

Top skor musim lalu, Erling Haaland, masih berada di jajaran teratas. Striker Manchester City itu bersama empat pemain lain sudah mencetak lima gol hingga kelar leg I 16 besar Liga Champions 2023-2024.

Namun, ada satu nama baru yang mencuat di daftar top skor Liga Champions 2023-2024. Pemain yang dimaksud adalah Galeno.

Pesepakbola bernama lengkap Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno itu mengemas satu gol pada lag leg I 16 besar Liga Champions 2023-2024 antara FC Porto vs Arsenal, Kamis (22/2/2024) dini hari WIB. Ia menjadi pahlawan kemenangan Os Dragoes dengan gol kemenangan di penghujung laga.

Satu gol itu membuat Galeno kini mengoleksi lima gol di Liga Champions 2023-2024. Hebatnya lagi, pemain berusia 26 tahun itu juga punya catatan tiga assist!

Galeno otomatis menjadi pesaing Haaland di daftar top skor Liga Champions 2023-2024. Tiga pemain lain adalah Rasmus Hojlund (Manchester United) dan duo Atletico Madrid, Antonine Griezmann serta Alvaro Morata.