Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

Daftar Top Skor Liga Champions 2023-2024: Erling Haaland Dapat Pesaing Baru

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Kamis, 22 Februari 2024 |05:19 WIB
Daftar Top Skor Liga Champions 2023-2024: Erling Haaland Dapat Pesaing Baru
Wanderson Galeno (FC Porto) turut meramaikan persaingan daftar top skor Liga Champions 2023-2024 (Foto: Reuters/Pedro Nunes)
A
A
A

BERIKUT daftar top skor Liga Champions 2023-2024 hingga selepas leg I babak 16 besar. Lima pemain kini berada di posisi teratas lantaran sama-sama telah mengumpulkan lima gol!

Top skor musim lalu, Erling Haaland, masih berada di jajaran teratas. Striker Manchester City itu bersama empat pemain lain sudah mencetak lima gol hingga kelar leg I 16 besar Liga Champions 2023-2024.

Erling Haaland

Namun, ada satu nama baru yang mencuat di daftar top skor Liga Champions 2023-2024. Pemain yang dimaksud adalah Galeno.

Pesepakbola bernama lengkap Wenderson Rodrigues do Nascimento Galeno itu mengemas satu gol pada lag leg I 16 besar Liga Champions 2023-2024 antara FC Porto vs Arsenal, Kamis (22/2/2024) dini hari WIB. Ia menjadi pahlawan kemenangan Os Dragoes dengan gol kemenangan di penghujung laga.

Satu gol itu membuat Galeno kini mengoleksi lima gol di Liga Champions 2023-2024. Hebatnya lagi, pemain berusia 26 tahun itu juga punya catatan tiga assist!

Galeno otomatis menjadi pesaing Haaland di daftar top skor Liga Champions 2023-2024. Tiga pemain lain adalah Rasmus Hojlund (Manchester United) dan duo Atletico Madrid, Antonine Griezmann serta Alvaro Morata.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651157/menpora-erick-thohir-minta-roadmaps-padel-demi-raih-prestasi-dunia-ycp.webp
Menpora Erick Thohir Minta Roadmaps Padel demi Raih Prestasi Dunia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/04/arsenal.jpg
Hasil Lengkap Liga Inggris: Chelsea Tumbang, Liverpool Imbang dan Arsenal Perkasa di Puncak Klasemen
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement