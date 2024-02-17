Thierry Henry Dukung Keputusan Jurgen Klopp Tinggalkan Liverpool Akhir Musim

LONDON - Keputusan Jurgen Klopp meninggalkan Liverpool mendapat dukungan dari legenda Arsenal, Thierry Henry. Menurutnya, juru taktik asal Jerman itu sudah waktunya untuk rehat dari tugasnya sebagai pelatih.

Seperti diketahui, Jurgen Klopp memutuskan untuk meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini, meski kontraknya baru akan berakhir pada Juni 2026. Hal tersebut menandakan berakhirnya perjalanan pelatih berusia 56 tahun bersama The Reds -julukan Liverpool- selama sembilan musim.

Sementara Thierry Henry menyadari kepergian Jurgen Klopp memberikan kesedihan bagi para penggemar. Namun, ia mengatakan Liga Inggris dan Liverpool, khususnya akan merindukan pelatih asal Jerman tersebut.

"Saya mengerti bahwa ini tidak menyenangkan bagi para penggemar dan semua orang yang terlibat, tetapi jangan hanya memikirkan diri Anda sendiri dan berpikir bahwa Premier League (Liga Inggris) akan merindukan Klopp, bahwa Liverpool akan merindukan Klopp. Kami tahu itu, kami tahu itu benar," kata Thierry Henry dikutip dari Tribal Football, Kamis (15/2/2024).

BACA JUGA: Xabi Alonso Disarankan Tolak Tawaran Gantikan Jurgen Klopp di Liverpool

Kendati demikian, ia merasa senang dengan keputusan Jurgen Klopp yang memilih untuk meninggalkan The Reds. Menurutnya Jurgen Klopp telah membuat keputusan tepat karena kehilangan banyak waktu bersama keluarga demi mengurus Liverpool.

"Tapi dia merindukan keluarganya, dia merindukan waktunya sendiri, dia merindukan kewarasannya. Sangat bagus untuknya. Ketika saya mendapat kabar itu, saya seperti: 'Bagus untukmu (Jurgen Klopp)'" jelasnya.