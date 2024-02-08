Xabi Alonso Disarankan Tolak Tawaran Gantikan Jurgen Klopp di Liverpool

LIVERPOOL - Xabi Alonso disarankan untuk menolak jika ada tawaran dari Liverpool untuk menggantikan Jurgen Klopp. Pendapat itu datang langsung dari legenda The Reds, Glen Johnson.

Sebelumnya pada bulan lalu, Jurgen Klopp secara mengejutkan telah menyatakan Juni 2024 sebagai akhir perjalanan sebagai pelatih Liverpool. Pelatih berusia 56 tahun itu mengaku kehabisan energi, setelah sembilan musim bersama The Reds.

Sementara Xabi Alonso menjadi kandidat yang paling banyak dirumorkan akan melatih Liverpool musim depan. Terlebih, ia sedang membawa Bayer 04 Leverkusen memuncaki klasemen Liga Jerman dengan 52 angka dari 20 pertandingan dan unggul dua poin dari Bayern Munchen.

Kendati demikian, Glen Johnson menyarankan Xabi Alonso untuk tidak melatih Liverpool. Menurutnya kesuksesan Jurgen Klopp akan membuat pelatih baru memiliki beban berat.

"Ini adalah situasi yang sulit karena pelatih mana pun yang terpilih berikutnya pada dasarnya akan mendapatkan tugas berat," kata Glen Johnson dikutip dari Tribal Football, Kamis (8/2/2024).

Pria berusia 39 tahun itu mengatakan banyak pihak ataupun penggemar akan menuntut pengganti Jurgen Klopp untuk segera mendapatkan prestasi. Glen Johnson menilai potensi gagal dipastikan akan terjadi kepada seseorang yang menggantikan Jurgen Klopp di musim depan.