Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Napoli Terseok-seok, Walter Mazzarri Tetap Optimis Bisa Tembus 4 Besar Liga Italia 2023-2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |10:08 WIB
Napoli Terseok-seok, Walter Mazzarri Tetap Optimis Bisa Tembus 4 Besar Liga Italia 2023-2024
Para pemain Napoli kala berlaga. (Foto: Napoli)
A
A
A

PELATIH Napoli, Walter Mazzarri, membicarakan peluang timnya tembus 4 besar Liga Italia 2023-2024. Meski timnya tengah terseok-seok musim ini, Walter Mazzarri tetap optimis bisa finis di posisi empat besar.

Ya, Napoli masih kesulitan untuk menembus papan atas Liga Italia 2023-2024. Saat ini, tim berjuluk Partenopei itu masih tertahan di posisi ke-9 setelah tumbang dari AC Milan 0-1 pada Senin 12 Februari 2024.

Napoli

Kendati begitu, Mazzarri tidak risau dengan kondisi yang menghantui skuadnya. Menurutnya, Napoli sudah mengalami peningkatan performa walaupun dewi fortuna memang belum berpihak pada mereka.

“Tujuan kami ialah untuk bisa memenangi pertandingan sebanyak mungkin. Saya yakin itu bisa dilakukan. Kami kehilangan banyak pemain penting karena cedera. Malam ini kami bermain baik dan tidak pantas untuk kalah,” kata Mazzarri, dilansir dari Football Italia, Rabu (14/2/2024).

“Kami kembali menunjukkan bahwa kami bisa bermain baik di lapangan dan berkesempatan meraih tiga poin jika situasi berpihak kepada kami saat berhadapan dengan salah satu tim terbaik di liga saat ini (AC Milan),” lanjutnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/47/3017286/bareng-wni-di-italia-jay-idzes-rayakan-promosi-venezia-fc-ke-serie-a-2024-2025-1-2-3-cisss-xQPCofZRxY.jpg
Bareng WNI di Italia, Jay Idzes Rayakan Promosi Venezia FC ke Serie A 2024-2025: 1, 2, 3 Cisss!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016768/harga-pasar-jay-idzes-melonjak-drastis-setelah-antar-venezia-fc-promosi-ke-serie-a-2024-2025-tembus-rp44-miliar-ANV3nFXPAW.jpg
Harga Pasar Jay Idzes Melonjak Drastis Setelah Antar Venezia FC Promosi ke Serie A 2024-2025, Tembus Rp44 Miliar!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/47/3016591/gara-gara-ini-pemain-timnas-indonesia-jay-idzes-takkan-didepak-venezia-fc-jelang-serie-a-2024-2025-9JmRwW3gL2.jpg
Gara-Gara Ini, Pemain Timnas Indonesia Jay Idzes Takkan Didepak Venezia FC Jelang Serie A 2024-2025?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/31/47/3015403/hasil-cremonese-vs-venezia-fc-di-leg-i-final-playoff-jay-idzes-dkk-selangkah-lagi-promosi-ke-serie-a-5mXLZV5Z0i.jpg
Hasil Cremonese vs Venezia FC di Leg I Final Playoff: Jay Idzes Dkk Selangkah Lagi Promosi ke Serie A!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648099/media-inggris-giovanni-van-bronckhorst-kandidat-pelatih-baru-timnas-indonesia-nyi.webp
Media Inggris: Giovanni van Bronckhorst Kandidat Pelatih Baru Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/01/inter_milan_takluk_1_2_dari_udinese.jpg
Alarm Bahaya di Inter! 5 Pemain Sekaligus Absen Jelang Duel Panas Vs Atletico Madrid
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement