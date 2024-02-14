Napoli Terseok-seok, Walter Mazzarri Tetap Optimis Bisa Tembus 4 Besar Liga Italia 2023-2024

PELATIH Napoli, Walter Mazzarri, membicarakan peluang timnya tembus 4 besar Liga Italia 2023-2024. Meski timnya tengah terseok-seok musim ini, Walter Mazzarri tetap optimis bisa finis di posisi empat besar.

Ya, Napoli masih kesulitan untuk menembus papan atas Liga Italia 2023-2024. Saat ini, tim berjuluk Partenopei itu masih tertahan di posisi ke-9 setelah tumbang dari AC Milan 0-1 pada Senin 12 Februari 2024.

Kendati begitu, Mazzarri tidak risau dengan kondisi yang menghantui skuadnya. Menurutnya, Napoli sudah mengalami peningkatan performa walaupun dewi fortuna memang belum berpihak pada mereka.

“Tujuan kami ialah untuk bisa memenangi pertandingan sebanyak mungkin. Saya yakin itu bisa dilakukan. Kami kehilangan banyak pemain penting karena cedera. Malam ini kami bermain baik dan tidak pantas untuk kalah,” kata Mazzarri, dilansir dari Football Italia, Rabu (14/2/2024).

“Kami kembali menunjukkan bahwa kami bisa bermain baik di lapangan dan berkesempatan meraih tiga poin jika situasi berpihak kepada kami saat berhadapan dengan salah satu tim terbaik di liga saat ini (AC Milan),” lanjutnya.