HOME BOLA LIGA ITALIA

Usai Taklukkan Napoli, AC Milan Fokus ke Laga Kontra Stade Rennes

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |04:01 WIB
AC Milan akan fokus pada laga Liga Europa 2023-2024 melawan Stade Rennes
MILAN - Pemain AC Milan, Yacine Adli, menyatakan timnya kini mengalihkan fokus dari Liga Italia ke babak playoff 16 besar Liga Europa 2023-2024. Sebab, mereka akan melawan Stade Rennes di Stadion San Siro, Jumat 16 Februari 2024 dini hari WIB.

Rossoneri baru saja menang atas Napoli dengan skor 1-0 dalam lanjutan Liga Italia. Laga itu dimainkan di Stadion San Siro, Senin 12 Februari 2024 dini hari WIB.

AC Milan vs Napoli

Adli mengatakan timnya tidak berlarut dengan kemenangan melawan Napoli. Oleh dikarenakan, Milan akan fokus melawan Rennes dalam Liga Europa.

"Kami hanya perlu memikirkan Rennes. Kami ingin menang," kata Adli, dilansir dari Tuttomercato, Rabu (14/2/2024).

Pemain berposisi gelandang itu mengatakan timnya harus menampilkan performa terbaik saat melawan Rennes. Hal itu agar Il Diavolo Rosso dapat tampil dalam babak 16 besar Liga Europa 2023-2024.

