LIGA ITALIA

Presiden AC Milan Tak Masalah Rafael Leao Lebih Sering Beri Assist ketimbang Cetak Gol

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |03:47 WIB
Presiden AC Milan Tak Masalah Rafael Leao Lebih Sering Beri <i>Assist</i> ketimbang Cetak Gol
Rafael Leao masih paceklik gol bersama AC Milan (Foto: Reuters/Claudia Greco)
A
A
A

MILAN - Presiden AC Milan, Paolo Scaroni, tidak mau mempermasalahkan Rafael Leao lebih produktif dalam memberi umpan ketimbang gol. Yang terpenting sang pemain tetap bisa memberi kontribusi nyata.

Saat ini, Leao sudah mencatatkan 28 penampikan bersama Rossoneri di semua kompetisi. Pemain asal Portugal itu berhasil mencetak enam gol dan sembilan assist dalam berbagai ajang.

Rafael Leao beraksi di laga Salernitana vs AC Milan (Foto: Reuters/Ciro De Luca)

Scaroni mengakui memang sangat menyenangkan saat melihat Leao dapat mencetak gol. Sebab, tugas sang pemain memang mencetak gol di pertandingan.

“Saya sangat menyukai gol-gol Leao," kata Scaroni, dilansir dari Tuttomercato, Rabu (14/2/2024).

Namun, pria berusia 77 tahun itu mengatakan tidak masalah saat Leao kurang produktif dalam urusan mencetak gol. Sebab, ia menilai terpenting pemain itu punya andil penting dalam proses terjadinya gol.

Halaman:
1 2
      
