HOME BOLA LIGA ITALIA

Menang 1-0 atas Juventus, Pelatih Udinese Akui Timnya Beruntung

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |03:04 WIB
Menang 1-0 atas Juventus, Pelatih Udinese Akui Timnya Beruntung
Pelatih Udinese, Gabriele Cioffi, memeluk anak asuhnya usai menang 1-0 atas Juventus (Foto: Reuters/Massimo Pinca)
A
A
A

TURIN - Pelatih Udinese, Gabriele Cioffi, menganggap timnya beruntung bisa meraih kemenangan atas Juventus. Bahkan, Zebrette sudah berjuang keras untuk mengatasi gempuran tuan rumah pada laga giornata 24 Liga Italia 2023-2024 tersebut.

Udinese berhasil menghentikan lima laga terakhir tanpa kemenangan di Liga Italia 2023-2024. Kepastian tersebut didapatkan usai mengalahkan Juventus di Stadion Allianz, Selasa 13 Februari 2024 dini hari WIB, dengan skor 1-0.

Udinese menang 1-0 atas Juventus

Meski tak diunggulkan untuk mendapatkan poin penuh, Udinese secara mengejutkan mampu membuat Juventus kecewa di depan penggemarnya sendiri. Lautaro Gianetti (25') memastikan tim tamu membawa pulang poin penuh.

Cioffi menyebut para pemain Udinese tidak pernah menyerah dan tetap berusaha memberikan yang terbaik meski sedang dalam momen-momen sulit. Ia mengatakan perjuangan timnya berbuah hasil untuk bisa mengalahkan Bianconeri.

"Kami melewati momen-momen sulit, tetapi para pemain tidak pernah menyerah, meninggalkan segalanya di atas lapangan. Kami berjuang keras melawan tim juara," kata Cioffi dikutip dari Football Italia, Rabu (14/2/2024).

Halaman:
1 2
      
