Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA CHAMPION

RB Leipzig vs Real Madrid: Carlo Ancelotti Waspadai Transisi Die Roten Bullen

Maulana Yusuf , Jurnalis-Rabu, 14 Februari 2024 |00:05 WIB
RB Leipzig vs Real Madrid: Carlo Ancelotti Waspadai Transisi <i>Die Roten Bullen</i>
Real Madrid diminta mewaspadai transisi RB Leipzig (Foto: Reuters/Isabel Infantes)
A
A
A

LEIPZIG - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mewaspadai transisi apik RB Leipzig yang sangat produktif dengan mencetak puluhan gol. Ia menekankan Los Blancos harus menampilkan performa yang lengkap, terutama dalam bertahan dan menyerang, pada laga 16 besar Liga Champions 2023-2024.

Madrid akan melawat ke markas RB Leipzig pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Laga tersebut akan berlangsung di Red Bull Arena, Leipzig, Jerman pada Rabu (14/2/2024) pukul 03.00 WIB.

RB Leipzig

Jelang duel kedua tim, Ancelotti mengakui anak asuhnya dibuat khawatir untuk melawan tim asal Jerman itu. Sebab, RB Leipzig dinilai memiliki transisi hebat yang sangat produktif dengan telah mencetak 26 gol lewat skema itu.

“Saya sangat khawatir dengan pertandingan ini. Kepedulian adalah aspek penting dalam mempersiapkan pertandingan," kata Ancelotti, dikutip dari laman resmi Real Madrid, Rabu (14/2/2024).

"Salah satu hal yang paling penting adalah mereka telah mencetak 26 gol dalam masa transisi. Saat menyerang, mereka adalah tim yang tangguh, dengan penyerang yang sangat cepat dan kualitas yang hebat. Anda sangat mengenal Olmo, tapi keempatnya sangat bagus," imbuh pria asal Italia itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/05/261/3017848/5-pemain-bintang-real-madrid-ini-punya-koleksi-trofi-liga-champions-lebih-banyak-ketimbang-barcelona-nomor-1-segera-pensiun-bxVeYoiVZG.jpg
5 Pemain Bintang Real Madrid Ini Punya Koleksi Trofi Liga Champions Lebih Banyak ketimbang Barcelona, Nomor 1 Segera Pensiun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/04/261/3017341/10-pemain-juara-liga-champions-yang-menang-di-kampung-halaman-nomor-1-jude-bellingham-eHvOQbm9la.jpg
10 Pemain Juara Liga Champions yang Menang di Kampung Halaman, Nomor 1 Jude Bellingham!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016608/pemain-keturunan-indonesia-ian-maatsen-jadi-sorotan-usai-blunder-di-laga-borussia-dortmund-vs-real-madrid-7scfRCFvLd.jpg
Pemain Keturunan Indonesia, Ian Maatsen Jadi Sorotan Usai Blunder di Laga Borussia Dortmund vs Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/03/261/3016505/tutup-karier-dengan-juara-liga-champions-2023-2024-toni-kroos-ini-luar-biasa-RDdMI1uMg0.jpg
Tutup Karier dengan Juara Liga Champions 2023-2024, Toni Kroos: Ini Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/25/11/1648095/fifa-kucurkan-1-miliar-dolar-untuk-pembangunan-stadion-negara-berkembang-begini-respons-pssi-hgb.webp
FIFA Kucurkan 1 Miliar Dolar untuk Pembangunan Stadion Negara Berkembang, Begini Respons PSSI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/penyerang_juventus_kenan_yildiz.jpg
Juventus Kejar Kemenangan Perdana di Liga Champions! Ada Taruhan Rp576 Miliar di Baliknya
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement