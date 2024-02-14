RB Leipzig vs Real Madrid: Carlo Ancelotti Waspadai Transisi Die Roten Bullen

LEIPZIG - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, mewaspadai transisi apik RB Leipzig yang sangat produktif dengan mencetak puluhan gol. Ia menekankan Los Blancos harus menampilkan performa yang lengkap, terutama dalam bertahan dan menyerang, pada laga 16 besar Liga Champions 2023-2024.

Madrid akan melawat ke markas RB Leipzig pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2023-2024. Laga tersebut akan berlangsung di Red Bull Arena, Leipzig, Jerman pada Rabu (14/2/2024) pukul 03.00 WIB.

Jelang duel kedua tim, Ancelotti mengakui anak asuhnya dibuat khawatir untuk melawan tim asal Jerman itu. Sebab, RB Leipzig dinilai memiliki transisi hebat yang sangat produktif dengan telah mencetak 26 gol lewat skema itu.

“Saya sangat khawatir dengan pertandingan ini. Kepedulian adalah aspek penting dalam mempersiapkan pertandingan," kata Ancelotti, dikutip dari laman resmi Real Madrid, Rabu (14/2/2024).

"Salah satu hal yang paling penting adalah mereka telah mencetak 26 gol dalam masa transisi. Saat menyerang, mereka adalah tim yang tangguh, dengan penyerang yang sangat cepat dan kualitas yang hebat. Anda sangat mengenal Olmo, tapi keempatnya sangat bagus," imbuh pria asal Italia itu.