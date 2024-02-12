Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Carlo Ancelotti Gerah Disinggung soal Rumor Kylian Mbappe Gabung Real Madrid

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |03:57 WIB
Carlo Ancelotti Gerah Disinggung soal Rumor Kylian Mbappe Gabung Real Madrid
Carlo Ancelotti kala menangani Real Madrid. (Foto: Reuters)
A
A
A

MADRID – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, beri reaksi mengejutkan saat menanggapi isu Kylian Mbappe gabung ke timnya. Dia ngamuk karena tampak geram dengan kabar yang santer dibicarakan belakangan ini tersebut.

Dengan tegas, Carlo Ancelotti menyatakan masih puas dengan skuadnya saat ini. Jadi, dia tidak bisa menjawab apa pun terkait rumor terkait Mbappe yang sedang berkembang.

Kylian Mbappe

Hal itu diutarakan Ancelotti saat konferensi pers usai Los Blancos -julukan Real Madrid- melawan Girona yang berkesudahan 4-0 dalam lanjutan pekan ke-24 Liga Spanyol 2023-2024. Pertandingan itu berlangsung di Santiago Bernabeu, Madrid, Spanyol, pada Minggu 11 Februari 2024 dini hari WIB.

"Orang-orang yang saya miliki di sini adalah yang terbaik," kata Carlo Ancelotti, dilansir laman Real Madrid, Senin (12/2/2024).

"Anda menyebutkan nama pemain yang berasal dari tim lain," lanjutnya.

