Puji Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan, AFC Malah Kena Ejek: Piala Asia Settingan, Besok Bikin Piala Qatar Aja!

PUJI pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan, Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) malah kena ejek pencinta sepakbola Tanah Air. Mereka beranggapan AFC mengeluarkan video aksi Marselino Ferdinan sebagai upaya menutupi derasnya kritikan yang datang setelah final Piala Asia 2023.

Final Piala Asia 2023 yang mempertemukan tuan rumah Qatar vs Yordania berlangsung pada Sabtu, 10 Februari 2024 malam WIB. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Qatar menang 3-1 atas Yordania sekaligus mempertahankan gelar yang mereka sabet empat tahun silam.

(Akram Afif cetak 3 gol penalti ke gawang Yordania di final Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Namun, tiga gol yang dibuat Qatar menjadi perdebatan. Sebab, tiga gol skuad asuhan Tintin Marquez itu tercipta lewat titik putih!

Karena itu, sejak Minggu 11 Februari 2024 dini hari hingga hari ini, kolom komentar di akun Instagram Piala Asia, @afcasiancup, tak henti-hentinya berisikan serangan kepada AFC. AFC dinilai berat sebelah karena seakan mendukung tuan rumah Qatar menjadi juara Piala Asia 2023.

AFC pun dinilai mencoba meredam kritikan di atas dengan melontarkan pujian kepada Marselino Ferdinan. Mereka paham dengan memberi pujian kepada Marselino Ferdinan, kritikan kepada mereka bakal mereda, mengingat netizen Tanah Air sangatlah banyak.

“@marselinoferdinan10 Bintang naik daun yang memberikan segalanya kepada timnya!” tulis AFC dalam unggahan Instagram-nya, @afcasiancup.