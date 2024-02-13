Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Puji Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan, AFC Malah Kena Ejek: Piala Asia Settingan, Besok Bikin Piala Qatar Aja!

Ramdani Bur , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |10:02 WIB
Puji Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan, AFC Malah Kena Ejek: Piala Asia Settingan, Besok Bikin Piala Qatar Aja!
Marselino Ferdinan banjir pujian di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PUJI pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan, Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) malah kena ejek pencinta sepakbola Tanah Air. Mereka beranggapan AFC mengeluarkan video aksi Marselino Ferdinan sebagai upaya menutupi derasnya kritikan yang datang setelah final Piala Asia 2023.

Final Piala Asia 2023 yang mempertemukan tuan rumah Qatar vs Yordania berlangsung pada Sabtu, 10 Februari 2024 malam WIB. Setelah melalui 90 menit pertandingan, Qatar menang 3-1 atas Yordania sekaligus mempertahankan gelar yang mereka sabet empat tahun silam.

Akram Afif cetak 3 gol penalti ke gawang Yordania di final Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

(Akram Afif cetak 3 gol penalti ke gawang Yordania di final Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Namun, tiga gol yang dibuat Qatar menjadi perdebatan. Sebab, tiga gol skuad asuhan Tintin Marquez itu tercipta lewat titik putih!

Karena itu, sejak Minggu 11 Februari 2024 dini hari hingga hari ini, kolom komentar di akun Instagram Piala Asia, @afcasiancup, tak henti-hentinya berisikan serangan kepada AFC. AFC dinilai berat sebelah karena seakan mendukung tuan rumah Qatar menjadi juara Piala Asia 2023.

AFC pun dinilai mencoba meredam kritikan di atas dengan melontarkan pujian kepada Marselino Ferdinan. Mereka paham dengan memberi pujian kepada Marselino Ferdinan, kritikan kepada mereka bakal mereda, mengingat netizen Tanah Air sangatlah banyak.

“@marselinoferdinan10 Bintang naik daun yang memberikan segalanya kepada timnya!” tulis AFC dalam unggahan Instagram-nya, @afcasiancup.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185739/shin_tae_yong_bantah_kembali_latih_timnas_indonesia_shintaeyong7777-kv5H_large.jpg
Shin Tae-yong Diharapkan Presentasi sebagai Calon Pelatih Timnas Indonesia Setelah Kunjungi Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185706/giovanni_van_bronckhorst-3PxU_large.jpg
Segini Uang Kompensasi yang Dikeluarkan PSSI jika Ingin Tunjuk Giovanni van Bronckhorst sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/51/3185698/suporter_liverpool_setuju_giovanni_van_bronckhorst_latih_timnas_indonesia-cYl9_large.jpg
Suporter Liverpool Setuju Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia: Sudah Seharusnya Dia Pergi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/51/3185546/thom_haye_mengaku_kecewa_berat_dengan_upaya_dari_beberapa_pihak_untuk_bikin_kacau_usai_timnas_indonesia_gagal_lolos_ke_piala_dunia_2026-OvVT_large.jpg
Thom Haye Kecewa Berat Ada yang Ingin Bikin Kacau Usai Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/24/51/1647683/kejurnas-pobsi-2025-jadi-persiapan-annabella-dan-emilia-tatap-sea-games-2025-thailand-izn.webp
Kejurnas POBSI 2025 Jadi Persiapan Annabella dan Emilia Tatap SEA Games 2025 Thailand
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/25/milklife_soccer_challange_serie_2.jpg
MilkLife Soccer Challenge Seri 2 2025–2026 Resmi Bergulir! 10 Kota Tuan Rumah, Format Baru 9v9
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement