HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Marselino Ferdinan yang Dulunya Dianggap Sebelah Mata, Kini AFC Puji Kualitas Wonderkid Timnas Indonesia Ini

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Selasa, 13 Februari 2024 |09:42 WIB
Kisah Marselino Ferdinan yang Dulunya Dianggap Sebelah Mata, Kini AFC Puji Kualitas Wonderkid Timnas Indonesia Ini
Pemain Timnas Indonesia Marselino Ferdinan dapat pujian dari AFC. (Foto: REUTERS)
KISAH Marselino Ferdinan yang dulunya dipandang sebelah mata sebelum Piala Asia 2023, kini AFC memuji kualitas wonderkid milik Timnas Indonesia tersebut. Hal itu terlihat dalam unggahan akun Instagram resmi Piala Asia 2023 Qatar @afcasiancup.

Dalam unggahan yang dirilis pada Senin, 12 Februari 2024 itu, AFC menyebut Marselino Ferdinan sebagai salah satu calon bintang sepakbola di masa depan. “@marselinoferdinan10 Bintang naik daun yang memberikan segalanya kepada timnya!” tulis AFC dalam unggahan Instagram-nya.

Marselino Ferdinan dapat pujian dari AFC

(Marselino Ferdinan dapat pujian dari AFC. (Foto: Instagram/@afcasiancup)

Postingan ini dengan segera menjadi buah bibir di kalangan pencinta sepakbola Tanah Air. Fans Timnas Indonesia merasa heran karena sebelum gelaran Piala Asia 2023, AFC sama sekali tidak memperhitungkan pemain muda andalan Indonesia tersebut.

Sebagai informasi, sebelum Piala Asia 2023 di Qatar dimulai, AFC juga mengunggah sebuah postingan. Mereka memprediksi para pemain muda yang akan bersinar. Namun, dalam unggahan tersebut, tidak ada nama Marselino Ferdinan.

Pemain-pemain yang masuk dalam daftar tersebut antara lain adalah penyerang andalan Jepang, Takefusa Kubo, gelandang Timnas Uzbekistan, Abboszbek Fayzullaev, sayap kiri Timnas Irak, Ali Jasim, dan yang paling mengejutkan adalah sayap kanan Timnas Malaysia, Arif Aiman.

Namun, setelah gelaran Piala Asia 2023 usai, tercatat hanya Takefusa Kubo yang masih masuk ke dalam daftar pemain muda terbaik. Sisanya, adalah nama-nama anyar termasuk juga Marselino Ferdinan.

