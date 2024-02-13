Inter Milan Tampil Perkasa di Liga Italia 2023-2024, Massimiliano AllegrI: Ada Peran Antonio Conte

TURIN - Pelatih Juventus, Massimiliano Allegri mengakui Inter Milan tampil begitu perkasa di Liga Italia 2023-2024. Menurut Allegri, ada peran mantan pelatih Inter, yakni Antonio Conte dalam membangun pondasi hingga membuat Nerazzurri –julukan Inter– bisa sangat kuat di musim ini.

Saat ini, Inter Milan sedang tampil apik di Liga Italia 2023-2024 dengan 19 kemenangan, tiga imbang dan satu kekalahan. Hasil tersebut membuat Inter Milan menempati posisi puncak klasemen sementara dengan 60 poin dari 23 pertandingan.

Sementara Juventus berada di posisi kedua klasemen sementara dengan 53 angka dari 24 laga. Namun, Bianconeri -julukan Juventus- gagal memangkas jarak usai menelan kekalahan 0-1 dari Udinese di Juventus Stadium, Selasa (13/2/2024) dini hari WIB.

Selepas pertandingan, Massimiliano Allegri mengaku Juventus memiliki ambisi untuk terus mendekatkan jarak dengan Inter Milan. Namun performa apik Inter Milan di musim ini, menurutnya layak untuk mendapatkan pujian.

"Memiliki ambisi untuk tetap berada di dekat Inter memberikan kami motivasi, namun seperti yang selalu saya katakan, Inter menjalani musim yang luar biasa, sehingga mereka layak mendapatkan pujian," kata Massimiliano Allegri dikutip dari Football Italia, Selasa (13/2/2024).