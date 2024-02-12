Hasil Aston Villa vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024: Scott McTominay Jadi Pahlawan, Setan Merah Menang 2-1!

HASIL Aston Villa vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Setan Merah -julukan Man United- sukses menang dramatis dengan skor 2-1.

Laga Aston Villa vs Manchester United digelar di Villa Park, Senin (12/2/2024) dini hari WIB. Scott McTominay jadi pahlawan Man United dalam laga ini karena berkat golnya (86’) tim tersebut bisa meraih kemenangan.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man United memulai laga dengan apik. Mereka langsung intens menyerang lini pertahanan tim tuan rumah.

Sejumlah peluang emas untuk mencetak gol pun didapat, tetapi masih gagal berbuah manis. Salah satunya terjadi pada menit ke-13 lewat aksi Alejandro Garnacho. Kala itu, dia melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, tetapi bola masih melebar tipis dari gawang Aston Villa.

Setelah sederet peluang gagal dimanfaatkan dengan baik, Man United akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-17. Ialah Rasmus Hojlund yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor.

Hojlund berhasil memanfaatkan dengan baik umpan yang diberikan Harry Maguire lewat sundulannya. Man United memimpin 1-0!

Tertinggal, Aston Villa berusaha keras mencetak gol balasan. Tetapi, sampai akhir laga babak pertama, tak ada gol yang bisa mereka cetak.