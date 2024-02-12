Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Aston Villa vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024: Scott McTominay Jadi Pahlawan, Setan Merah Menang 2-1!

Djanti Virantika , Jurnalis-Senin, 12 Februari 2024 |01:30 WIB
Hasil Aston Villa vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024: Scott McTominay Jadi Pahlawan, Setan Merah Menang 2-1!
Laga Aston Villa vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

HASIL Aston Villa vs Manchester United di Liga Inggris 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Setan Merah -julukan Man United- sukses menang dramatis dengan skor 2-1.

Laga Aston Villa vs Manchester United digelar di Villa Park, Senin (12/2/2024) dini hari WIB. Scott McTominay jadi pahlawan Man United dalam laga ini karena berkat golnya (86’) tim tersebut bisa meraih kemenangan.

Aston Villa vs Manchester United

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Man United memulai laga dengan apik. Mereka langsung intens menyerang lini pertahanan tim tuan rumah.

Sejumlah peluang emas untuk mencetak gol pun didapat, tetapi masih gagal berbuah manis. Salah satunya terjadi pada menit ke-13 lewat aksi Alejandro Garnacho. Kala itu, dia melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, tetapi bola masih melebar tipis dari gawang Aston Villa.

Setelah sederet peluang gagal dimanfaatkan dengan baik, Man United akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-17. Ialah Rasmus Hojlund yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor.

Hojlund berhasil memanfaatkan dengan baik umpan yang diberikan Harry Maguire lewat sundulannya. Man United memimpin 1-0!

Tertinggal, Aston Villa berusaha keras mencetak gol balasan. Tetapi, sampai akhir laga babak pertama, tak ada gol yang bisa mereka cetak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/23/11/1647357/sukses-bergulir-di-10-kota-milklife-soccer-challenge-seri-2-dan-allstars-siap-dihelat-ovh.webp
Sukses Bergulir di 10 Kota, MilkLife Soccer Challenge Seri 2 dan All-Stars Siap Dihelat
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/23/kuda_laut_nusantara_fc.jpg
Hasil Pro Futsal League: Kuda Laut Nusantara Menang Tipis atas Cosmo JNE
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement