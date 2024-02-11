Hasil West Ham United vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024: Banjir Gol, The Gunners Bantai Tuan Rumah 6-0!

HASIL West Ham United vs Arsenal di Liga Inggris 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. The Gunners -julukan Arsenal- banjir gol dalam laga ini hingga sukses menang besar dengan skor 6-0.

Laga West Ham United vs Arsenal digelar di London Stadium, pada Minggu (11/2/2024) malam WIB. Gol Arsenal tercipta lewat aksi William Saliba (32’), Bukayo Saka (41’ P dan 63’), Gabriel Magalhaes (44’), Leandro Trossard (45+2’), dan Declan Rice (65’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Permainan ketat langsung ditampilkan kedua tim sejak awal babak pertama. West Ham United dan Arsenal sama-sama berusaha menguasai permainan.

Setelah bertarung cukup alot, The Gunners akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-32. Mereka berhasil unggul lebih dahulu atas tim tuan rumah usai William Saliba mencetak gol dengan memanfaatkan umpan dari Declan Rice.

Arsenal pun berhasil menggandakan keunggulan atas West Ham United pada menit ke-41. Kali ini, gol diciptakan Bukayo Saka lewat sepakan penalti.

The Hammers -julukan West Ham United- harus menelan pil pahit dalam laga itu. Oleh dikarenakan, gawang tim itu kembali dibobol Arsenal. Kali ini, Gabriel Magalhaes yang mencetak gol pada menit ke-44.

Arsenal kembali mencetak gol keempat dalam laga tersebut. Gol itu kali ini diciptakan Leandro Trossard usai memaksimalkan umpan Martin Odegaard pada menit ke-45+2. Laga babak pertama pun berakhir dengan keunggulan telak Arsenal 4-0.