TC Timnas Indonesia U-20 Berakhir, Indra Sjafri Terbuka ke Setiap Pemain soal Data Kemajuan Selama Pemusatan Latihan

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri, mengatakan akan terbuka kepada setiap pemain agar mengetahui kemajuan mereka selama mengikuti pemusatan latihan (TC). Dengan begitu, Indra yakin para pemain makin bersemangat untuk lebih baik lagi.

Indra Sjafri mengatakan tim pelatih memang sudah mencatat kemajuan dan kekurangan para pemain dalam TC. Jadi, data itu akan diberikan kepada pemain agar mereka mengetahuinya.

"Data-data yang ada di timnas, kami akan kirim melalui surat PSSI dan langsung ke anak-anaknya yang dikirim langsung lewat Whatsapp," kata Indra Sjafri di Jakarta, Jumat 9 Februari 2024.

Pria yang juga menjabat Direktur Teknik PSSI itu mengatakan sangat berharap para pemain akan makin berkembang setelah kembali ke klub. Dengan begitu, ketika pemain dipanggil kembali dalam TC tahap ketiga, para pemain sudah mengalami peningkatan lagi.