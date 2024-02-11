Usai Ikut TC Timnas Indonesia U-20, Arlyansyah Abdulmanan Berharap Bisa Tembus Tim Utama di Persija Jakarta

JAKARTA – Arlyansyah Abdulmanan kembali bergabung dengan Persija Jakarta U-20 usai menjalani pemusatan latihan (TC) bersama Timnas Indonesia U-20. Ia pun membeberkan targetnya usai menjalani TC bersama tersebut.

Arlyansyah Abdulmanan mengaku menargetkan menembus tim utama Macan Kemayoran -julukan Persija Jakarta. Pasalnya, kinerja apik bisa ditunjukkannya selama menjalani TC bersama Timnas Indonesia U-20.

Ya, Arlyansyah Abdulmanan menjadi salah satu pemain yang mengikuti TC bersama Timnas Indonesia U-20 di Qatar pada 22-29 Desember 2023. Selepas Qatar, ia juga mengikuti TC di Jakarta hingga 30 Desember 2024.

Dalam laga uji coba, Arlyansyah Abdulmanan berhasil tampil sebanyak dua kali saat Timnas Indonesia U-20 menelan kekalahan 1-2 dari Thailand dan 2-3 dari Uzbekistan. Bahkan, pemain berusia 18 tahun itu sukses membuat satu gol ke gawang Uzbekistan U-20.

Timnas Indonesia U-20 pun telah memulangkan para pemainnya ke klub masing-masing. Kini, Arlyansyah Abdulmanan mengakui TC bersama Timnas Indonesia U-20 memberi dampak positif untuk meningkatkan kualitasnya dengan Persija U-20.