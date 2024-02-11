Kalah 2-4 dari Inter Milan, Daniele De Rossi Tetap Apresiasi Permainan AS Roma

ROMA – AS Roma kalah 2-4 dari Inter Milan pada pekan ke-23 Liga Italia 2023-2024. Meski demikianm Daniele De Rossi tetap memberikan apresiasi untuk penampilan para pemainnya di laga tersebut.

AS Roma yang sempat unggul dua gol harus menerima kekalahan dari tim tamu di Stadio Olimpico, Roma, Italia pada Minggu (11/2/2024) dini hari WIB. Ini menjadi kekalahan pertama bagi I Giallorossi -julukan AS Roma- di bawah arahan De Rossi.

Empat gol untuk Inter Milan dicatatkan oleh Francesco Acerbi (17’), Marcus Thuram (49’), gol bunuh diri Angelino (35’), dan Alessandro Bastoni (90+3’). Sedangkan, AS Roma yang sempat unggul mencetak gol via Gianluca Mancini (28’), dan Stephan El Shaarawy (44’).

Usai pertandingan, De Rossi mengatakan tetap bangga dengan perjuangan para pemainnya. Mantan gelandang bertahan itu mengklaim, para penggemar juga menyadari perjuangan anak asuhnya dalam laga tersebut.

“Saya pikir pertandingan berjalan sangat seimbang, ada momen di mana kedua tim lebih unggul. Saya bangga dengan para pemain, mereka memberikan segalanya dan penonton juga menyadarinya. Ketika mereka menyadari bahwa Anda sudah berusaha, mereka akan memberi tahu Anda,” kata De Rossi dilansir dari Football Italia, Minggu (11/2/2024).

“Saya juga tidak mengatakan saya bangga dengan para pemain ini karena mereka underdog atau apa pun. Saya bangga karena mereka menampilkan performa luar biasa melawan tim yang sangat kuat. Saya yakin kami berada di jalur yang benar,” sambungnya.